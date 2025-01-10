РФ пыталась замаскировать объекты, но тщетно: куда попали дроны - детали ЦПД

Россия хочет всячески скрыть продукцию, поэтому выдает военные заводы за обычные.

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Россия пыталась замаскировать цели, но безрезультатно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: @bazabazon

Коротко:

В РФ звучали взрывы в Ростовской и Ленинградской областях

Оккупанты пытаются скрыть настоящую продукцию военных заводов

В ночь на 10 января в нескольких регионах страны-агрессора звучали взрывы. Как оказалось, целями воздушного удара по территории России были, в частности, замаскированные военные объекты.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко отметил, что они были атакованы в Ростовской и Ленинградской областях.

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"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все", - написал Коваленко в Telegram.

АН-196 "Лютый" / Инфографика: Главред

Отметим, что в Ленинградской области пожар зафиксировали в промышленной зоне города Гатчина. Там якобы горит завод по производству ацетона. Огонь охватил площадь в 1900 квадратных километров, там уже привлекли пожарный поезд.

В то же время, по данным местных властей, в Ростовской области, пожар на площади 2000 квадратных метров в промышленной зоне уже потушили.

Атаки на вражеские цели - что известно

Как писал Главред, недавно Крым содрогнулся от мощных взрывов. Они прозвучали в Камышовой и Казачьей бухтах - появились сообщения о "громких взрывах с моря", которые связывают с атакой морских дронов.

Прогресс на месте не стоит, поэтому теперь украинские дроны бьют на 2 тыс. км. Различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, связанных с "оборонкой" РФ, так в ГУР объяснили "таинственные" атаки беспилотников на РФ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский тоже отчитался об ударах дронами по целям РФ в декабре. Согласно его данным, Силами беспилотных систем было поражено 54 тысячи целей РФ, из них 49% - дронами-камикадзе.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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