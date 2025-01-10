РФ пыталась замаскировать объекты, но тщетно: куда попали дроны - детали ЦПД

Коротко:
- В РФ звучали взрывы в Ростовской и Ленинградской областях
- Оккупанты пытаются скрыть настоящую продукцию военных заводов
В ночь на 10 января в нескольких регионах страны-агрессора звучали взрывы. Как оказалось, целями воздушного удара по территории России были, в частности, замаскированные военные объекты.
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко отметил, что они были атакованы в Ростовской и Ленинградской областях.
"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все", - написал Коваленко в Telegram.
Отметим, что в Ленинградской области пожар зафиксировали в промышленной зоне города Гатчина. Там якобы горит завод по производству ацетона. Огонь охватил площадь в 1900 квадратных километров, там уже привлекли пожарный поезд.
В то же время, по данным местных властей, в Ростовской области, пожар на площади 2000 квадратных метров в промышленной зоне уже потушили.
Атаки на вражеские цели - что известно
Как писал Главред, недавно Крым содрогнулся от мощных взрывов. Они прозвучали в Камышовой и Казачьей бухтах - появились сообщения о "громких взрывах с моря", которые связывают с атакой морских дронов.
Прогресс на месте не стоит, поэтому теперь украинские дроны бьют на 2 тыс. км. Различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, связанных с "оборонкой" РФ, так в ГУР объяснили "таинственные" атаки беспилотников на РФ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский тоже отчитался об ударах дронами по целям РФ в декабре. Согласно его данным, Силами беспилотных систем было поражено 54 тысячи целей РФ, из них 49% - дронами-камикадзе.
Больше новостей о войне РФ и Украины:
- Трамп переписал все: почему война в Украине точно продлится еще полгода - Куса
- Пожары в Лос-Анджелесе: жертв стало больше - назван главный виновник бедствия
- Путину нашептывают масштабировать войну: почему генералы РФ против мира - ISW
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред