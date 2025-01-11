Не годы, но месяцы: полномасштабное вторжение РФ можно было отложить - Кулеба

Кулеба раскритиковал стратегию "не эскалации", которой придерживается Запад.

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Вторжение РФ в Украину / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/dmytro.kuleba

Ключевые тезисы:

Полномасштабное вторжение России в Украину было неизбежным

Его можно было бы попытаться отложить на несколько месяцев

Путин был уверен в пассивности Запада

Полномасштабное вторжение страны-агрессора России в Украину в 2022 году можно было отсрочить на несколько месяцев, но предотвратить его было невозможно. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

По его словам, эта война была неизбежной.

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"Я пришел к мысли, что эта война была неизбежной. Но её можно было бы отложить. На годы - нет. На месяцы - возможно, да", - сказал Кулеба.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал это полномасштабное вторжение в Украину, потому что был уверен в пассивности Запада и отсутствии его реакции на эту агрессию.

Кулеба также раскритиковал стратегию "не эскалации", которой придерживается Запад, в частности Вашингтон и Берлин.

По его мнению, если бы не эта политика партнеров, сегодня бы Украина находилась в значительно лучшей позиции.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что расширение НАТО на восток и начало переговорного процесса по вступлению Украины в Альянс не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью Украины является получение гарантий безопасности и завершение войны с Россией в 2025 году. Если не остановить Путина сейчас и согласиться на территориальные уступки, Россия может через год или два вторгнуться в Европу.

В то же время, в отчете Института изучения войны говорится, что высокопоставленные чиновники российских силовых структур и военного командования выступают за усиление боевых действий в Украине, категорически отвергая идею переговоров.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины, пишет Википедия.

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