Взрывом разнесло этаж жилого дома: детали удара дрона РФ по многоэтажке в Киеве

Беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки, но пожара удалось избежать.

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Последствия дронового удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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Во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль

Беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки

Продолжаются работы на месте попадания российского ударного дрона по многоэтажному дому в Соломенском районе Киева.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили подробности ликвидации последствий на месте прилета.

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В сообщении отмечается, что в Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки, но пожара удалось избежать.

При этом во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - добавил в ГСЧС.

/ Инфографика: Главред

Добавим, что на данный момент на месте попадания работают 28 спасателей и пять единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Как сообщал Главред, 1 января в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Как сообщал Главред, погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.

Напомним, ранее в результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.

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