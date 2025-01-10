Взрывом разнесло этаж жилого дома: детали удара дрона РФ по многоэтажке в Киеве

Важно:
- Во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль
- Беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки
Продолжаются работы на месте попадания российского ударного дрона по многоэтажному дому в Соломенском районе Киева.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили подробности ликвидации последствий на месте прилета.
В сообщении отмечается, что в Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки, но пожара удалось избежать.
При этом во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - добавил в ГСЧС.
Добавим, что на данный момент на месте попадания работают 28 спасателей и пять единиц спецтехники.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на пятницу, 10 января, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.
Как сообщал Главред, 1 января в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Как сообщал Главред, погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.
Напомним, ранее в результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.
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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
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