Отец, мать и дочь погибли вместе: Зеленский сделал заявление после трагедии на Сумщине

9 человек погибли из-за удара оккупантов по автобусу, который осуществлял эвакуацию. Президент Украины заявил, что россияне четко понимали, кто в автобусе.

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Зеленский сделал заявление после трагедии на Сумщине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины

Кратко:

В результате удара РФ по эвакуационному автобусу на Сумщине погибли 9 человек

В частности, погибла целая семья - отец, мать и дочь

Зеленский сделал заявление после трагедии на Сумщине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по автобусу, который двигался из Белополья в Сумы и эвакуировал людей. В результате удара, который произошел утром в субботу, 17 мая, погибли девять человек, еще семеро получили ранения. У раненых различные травмы - ожоги, переломы, контузии.

Зеленский отметил, что среди погибших целая семья - отец, мать и дочь. Он подчеркнул, что россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству они наносят удар.

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"В больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают нужную помощь. К сожалению, есть погибшие - девять человек. Все детали проверяются. По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", - отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что вчера, когда проходили переговоры в Стамбуле, как и в любой день этой войны, была возможность прекратить огонь. Зеленский напомнил, что Украина давно это предлагает - полное и безусловное прекращение огня для того, чтобы сохранить жизнь. В то же время страна-агрессор Россия "сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше", сказал Зеленский.

"Надо давить на Россию, чтобы убийства прекратились. Без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии. Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России. Дипломатия должна заработать. Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает - не словами, а силой. Мир нужен", - подытожил глава Украинского государства.

Удар оккупантов по рейсовому автобусу на Сумщине 17 мая - что известно

Как ранее сообщал Главред, утром в субботу, 17 мая, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.

Удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет".

В Сумской ОВА рассказали, что количество пострадавших возросло до семи, трое из них - в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что люди ехали на эвакуацию, дрон взорвался внутри автобуса - появились детали трагедии на Сумщине. В результате удара "Ланцетом" погибли девять человек. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также несколько мужчин.

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