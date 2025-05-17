'Путин боялся': эксперт открыл истинную причину, почему диктатор не прибыл в Стамбул

Глава Кремля боялся, что либо его самолет собьют в полете, либо Эрдоган его арестует в Турции.

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Эксперт открыл истинную причину, почему диктатор не прибыл в Стамбул на переговоры/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, Главред

Основные тезисы Палия:

Путин не полетел в Турцию на переговоры, потому что имеет несколько страхов

Он боялся, что либо его самолет собьют в полете, либо Эрдоган его арестует в Стамбуле

Также он боялся, что ему пришлось бы выполнять договоренности, которые могли бы быть достигнуты

Российский диктатор Владимир Путин не участвовал в переговорах в Турции, потому что боялся туда лететь.

Он думал, что либо его самолет могут сбить в полете, либо президент Турции может его арестовать. Такое мнение высказал политический аналитик, историк Александр Палий в интервью Главреду.

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"Путин просто побоялся лететь в Турцию, боялся не долететь. Он же очень пугливый. Путин боялся, что собьют самолет по дороге, боялся, что Эрдоган арестует его в Стамбуле и получит за это Нобелевскую премию мира", - отметил Палий.

Также, по его словам, Путин боялся, что если на встрече с участием Трампа будут достигнуты определенные договоренности, их потом придется выполнять. А так, на встрече от страны-агрессора России были люди, которые не принимают решений, поэтому выполнять договоренности необязательно.

"Кроме того, Путин осознавал, что он не сможет соглашаться и договариваться о мире, ведь, если бы он в Стамбуле договорился о мире на данном этапе войны, его бы в России просто утилизировали. Ведь в таком случае Путин становится просто дедом, который завел Россию в чащу, как Иван Сусанин", - подытожил Палий.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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