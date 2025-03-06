Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

Оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты и 112 беспилотников.

https://glavred.info/war/armiya-rf-atakovala-ukrainu-iskanderami-i-shahedami-kakie-celi-udalos-sbit-10645031.html Ссылка скопирована

Две баллистические ракеты Искандер-M/KN оккупанты запустили из Воронежской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

С вечера 5 марта российская оккупационная армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 112 ударными БПЛА типа Shahed. Также враг применял беспилотники-имитаторы.

Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram, что 68 дронов удалось сбить, еще 43 - были локационно потеряны.

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 68-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях. 43 вражеских беспилотника-имитатора – были локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

Воздушные силы отмечают, что баллистические ракеты оккупанты выпустили из Воронежской области РФ и временно оккупированного Крыма, а дроны запускали с направлений российских городов Орел, Курск, Шаталово, Брянск и с мыса Чауда (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушная атака на Украину 5 марта - последние новости

Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка. Спасателям удалось спасти 14 человек.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 31 - получил ранения.

По словам президента Зеленского, буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров.

Кроме того, в ночь на 6 марта в Харькове прогремели взрывы. Город атаковал ударный дрон-камикадзе типа Шахед. Под удар попал жилой район города.

Другие новости:

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред