Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

Чиновники администрации Трампа предлагали Зеленскому уйти в отставку, если он не согласится полностью с планом США по прекращению войны.

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Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Юлия Тимошенко, facebook.com/petroporoshenko

Что написано в материале Politico:

Зеленский популярнее Тимошенко и Порошенко

И Тимошенко, и Порошенко - против проведения выборов до окончания войны

Члены команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники из окружения Трампа.

В частности, топ-чиновники Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко. Дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы.

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Помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу коррупции. Однако, последний опрос показал, что Зеленский по-прежнему уверенно лидирует в гонке за пост президента.

Официальная линия администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. Но поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки Тулси Габбард ложно обвинила Киев в отмене выборов.

"Хотя команда Трампа может надеяться, что выборы потопят Зеленского, он все еще намного популярнее Тимошенко и Порошенко", - констатировало издание.

Издание отметило, что в опросе, проведенном британским социологическим центром Survation на этой неделе, 44% заявили, что поддержат Зеленского на пост президента. Его ближайшим соперником, отстающим от него более чем на 20%, является Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании. Только 10% поддержали Порошенко, а Тимошенко получила всего 5,7% поддержки.

Издание отметило, что ключ ко всем планам, обсуждаемым по закрытым каналам, заключается в проведении президентских выборов после временного прекращения огня, но до начала мирных переговоров. Идею досрочных президентских выборов также продвигает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского.

И Тимошенко, и Порошенко публично выступали против проведения выборов до окончания войны, как и мэр Киева Виталий Кличко. Тем не менее, "люди Порошенко и Тимошенко разговаривают с командой Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский", - прокомментировал изданию ведущий республиканский эксперт по внешней политике на условиях анонимности.

При этом издание отметило, что у самой Тимошенко комментировать факт переговоров с командой Трампа отказались. А пресс-служба Порошенко ответила так: "Наша цель - не продвигать выборы, а обеспечить свободные и честные конкурентные послевоенные выборы в нашей стране".

Журналисты отметили, что в течение нескольких дней должностные лица администрации Трампа предлагали Зеленскому уйти в отставку, если он не согласится полностью с планом США по быстрому прекращению войны, даже если это потребует крупных уступок со стороны Украины.

Выборы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, выборы в Украине могут состояться только после завершения военного положения, однако для этого необходимо устранить угрозы национальной безопасности. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что оккупация части территорий, пребывание миллионов украинцев за рубежом и отсутствие надлежащих условий безопасности делают невозможным проведение выборов.

Президент Владимир Зеленский также отметил, что выборы во время войны могут подорвать боеспособность ВСУ и стать инструментом для дестабилизации со стороны России.

Кроме того, глава государства пока не определился относительно своего участия в следующих выборах. По его словам, решение будет зависеть от ситуации в стране и завершения войны.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил, что во время войны голосование невозможно. Выборы в Украине возможны не ранее, чем через шесть месяцев после завершения военного положения.

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