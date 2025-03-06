Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

Что написано в материале Politico:
- Зеленский популярнее Тимошенко и Порошенко
- И Тимошенко, и Порошенко - против проведения выборов до окончания войны
Члены команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники из окружения Трампа.
В частности, топ-чиновники Трампа провели переговоры с Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко. Дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы.
Помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу коррупции. Однако, последний опрос показал, что Зеленский по-прежнему уверенно лидирует в гонке за пост президента.
Официальная линия администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. Но поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки Тулси Габбард ложно обвинила Киев в отмене выборов.
"Хотя команда Трампа может надеяться, что выборы потопят Зеленского, он все еще намного популярнее Тимошенко и Порошенко", - констатировало издание.
Издание отметило, что в опросе, проведенном британским социологическим центром Survation на этой неделе, 44% заявили, что поддержат Зеленского на пост президента. Его ближайшим соперником, отстающим от него более чем на 20%, является Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании. Только 10% поддержали Порошенко, а Тимошенко получила всего 5,7% поддержки.
Издание отметило, что ключ ко всем планам, обсуждаемым по закрытым каналам, заключается в проведении президентских выборов после временного прекращения огня, но до начала мирных переговоров. Идею досрочных президентских выборов также продвигает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского.
И Тимошенко, и Порошенко публично выступали против проведения выборов до окончания войны, как и мэр Киева Виталий Кличко. Тем не менее, "люди Порошенко и Тимошенко разговаривают с командой Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский", - прокомментировал изданию ведущий республиканский эксперт по внешней политике на условиях анонимности.
При этом издание отметило, что у самой Тимошенко комментировать факт переговоров с командой Трампа отказались. А пресс-служба Порошенко ответила так: "Наша цель - не продвигать выборы, а обеспечить свободные и честные конкурентные послевоенные выборы в нашей стране".
Журналисты отметили, что в течение нескольких дней должностные лица администрации Трампа предлагали Зеленскому уйти в отставку, если он не согласится полностью с планом США по быстрому прекращению войны, даже если это потребует крупных уступок со стороны Украины.
Выборы в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, выборы в Украине могут состояться только после завершения военного положения, однако для этого необходимо устранить угрозы национальной безопасности. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что оккупация части территорий, пребывание миллионов украинцев за рубежом и отсутствие надлежащих условий безопасности делают невозможным проведение выборов.
Президент Владимир Зеленский также отметил, что выборы во время войны могут подорвать боеспособность ВСУ и стать инструментом для дестабилизации со стороны России.
Кроме того, глава государства пока не определился относительно своего участия в следующих выборах. По его словам, решение будет зависеть от ситуации в стране и завершения войны.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил, что во время войны голосование невозможно. Выборы в Украине возможны не ранее, чем через шесть месяцев после завершения военного положения.
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