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Не конец войны: чем могут завершиться переговоры Путина, Зеленского и Трампа

Юрий Берендий
18 февраля 2025, 16:23
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Успех переговоров об окончании войны маловероятен, возможно будет достигнуто техническое соглашение о прекращении огня, отметил Горбач.
Не конец войны: чем могут завершиться переговоры Путина, Зеленского и Трампа
Чем могут завершиться переговоры Путина, Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Горбач:

  • Переговоры по окончанию войны не будут двусторонними
  • Путин может привлечь Китай к переговорам

Дональд Трамп будет настаивать на том, чтобы Владимир Зеленский вел переговоры с Путиным, и, при определенных условиях, украинский президент готов на это согласиться. В то же время эти переговоры будут проходить с участием представителей ЕС и, вероятно, Китая, то есть они не будут двусторонними. Об этом во время чата на Главреде сообщил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он также напомнил о формате Парижской встречи 2019 года, где участие принимали Меркель, Макрон, Путин и Зеленский. Сначала переговоры проходили вчетвером, а потом, когда все устали, состоялась отдельная беседа Путина и Зеленского, которая длилась менее часа.

"Так вот, такой закрытой встречи, скорее всего, уже не будет, потому что нет предмета для личных переговоров. К тому же Путин является человеком, который хотел убить Зеленского, поэтому говорить с ним за закрытыми дверями не о чем. Высказывать претензии нет смысла, потому что все уже сказано действиями. Относительно личностных отношений тоже все понятно", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что во время переговоров по урегулированию ситуации необходимо присутствие свидетелей, поскольку общение с Путиным с глазу на глаз является рискованным. Уже через минуту после такого разговора можно оказаться под обвинениями в том, что дал согласие на определенные условия, хотя этого на самом деле не было. Поэтому необходимы независимые наблюдатели, и Дональд Трамп не может выполнять эту роль, поскольку не демонстрирует последовательности и таких качеств, как достоинство, благородство и честность.

"Его волнует прежде всего слава и возможность выйти и сказать, что ему удалось чего-то достичь, даже если этого не будет, то есть выдать желаемое за действительное или хотя бы за осуществленное. Поэтому нужен другой "взрослый в комнате", и это могут быть именно представители Евросоюза", - сказал он.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Горбач также отметил, что Путин, со своей стороны, может привлечь своих союзников в качестве посредников, например, представителей Китая.

Вероятность таких переговоров довольно высока, поскольку к этому стремится Трамп. В то же время их успех маловероятен. Скорее всего, встречи и дискуссии состоятся, однако они вряд ли приведут к эффективному и длительному завершению войны.

"В лучшем случае удастся достичь договоренностей о техническом прекращении огня или даже перемирии на определенный период времени с пока непонятными условиями", - резюмировал эксперт.

Политика Трампра в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, России не удается достичь победы на поле боя в Украине, а ее сложное положение на фронте становится рычагом давления на Дональда Трампа, отмечает Forbes. Как пояснил аналитик Эндрю Перпетуа, продвижение российских войск обычно измеряется метрами и может стоить им целых пехотных рот с десятками солдат.

Тем временем президент США Дональд Трамп предложил трехэтапный план мирного урегулирования войны, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский (партия "Союз 90/Зеленые"), ссылаясь на собственные источники.

В то же время президент России Владимир Путин может потребовать от Дональда Трампа вывести американские войска с территории постсоветских государств, в частности стран Балтии, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман в статье от 18 февраля.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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