Угроза распада НАТО: эксперт раскрыл тревожный сценарий

Новая администрация США снова вернется к теме НАТО, считает Александр Палий.

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Что угрожает НАТО при Дональде Трампе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Палий прокомментировал вероятность распада блока НАТО

НАТО будет в замороженном состоянии, считает эксперт

Политический аналитик и историк Александр Палий прокомментировал вероятность распада блока НАТО после победы Дональда Трампа на выборах в США.

"НАТО будет в замороженном состоянии. И в таком состоянии блок будет находиться до момента смены американской администрации", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что новая администрация США снова вернется к теме НАТО, но делать это будет гораздо труднее, потому что к тому времени уже будет утрачено доверие.

"Отныне неизбежно будут проблемы с доверием к Америке как таковой – не только к доллару, но и к конкретным гарантиям безопасности. Ведь Америка начинает игру с тоталитарными и авторитарными государствами, которые с утра до вечера кричат "Смерть Америке!", но при этом входит в конфликт с теми странами, которые применяли 5 статью Устава НАТО во время атаки на Америку 11 сентября. Сотни-тысячи граждан стран-членов НАТО погибли и были ранены, защищая интересы прежде всего Америки", - пояснил он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник отмечает, что США сейчас вступают в союз со своими врагами и конфликт со своими друзьями, что можно назвать дефолтом внешней политики США и дефолтом Америки как государства.

"Путин давно мечтал выпилить Америку с глобуса. И теперь оказывается, что ему это удалось", - добавил Палий.

Смотрите видео - комментарий Александра Палия:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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