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Сможет ли Украина сбивать ракеты РФ без помощи США: Жданов ответил

Анна Ярославская
12 марта 2025, 02:18
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Военный эксперт рассказал, что будет, если Путин начнет наносить массированные ракетные удары по территории Украины.
Жданов, силы ПВО
Жданов оценил, станут ли силы ПВО Украины уязвимыми без помощи США / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как прекращение помощи США повлияет на работу сил ПВО
  • Чем Украина сбивает Шахеды

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что остановка военной помощи США никак не ослабит украинскую систему ПВО. По его словам, нет оснований полагать, что Украина станет более уязвимой.

"Единственное – если вдруг, условно говоря, завтра Путин начнет массированный ракетный обстрел, то у нас тогда через какой-то период времени начнут заканчиваться ракеты к ПВО", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Военный эксперт добавил, что в последнее время над Киевом противоракеты не летают.

"Принято решение, что Шахеды мы сбиваем только зенитно-артиллерийскими средствами, то есть максимум немецкими Gepard и минимум крупнокалиберными пулеметами. Ракетами никто "шахеды" не сбивает.

Так что, если Путин начнет массированные ракетные удары по территории Украины, то наша система ПВО продолжит дежурить в том же режиме, что и сейчас", - сказал Жданов.

Смотрите видео - Интервью Олега Жданова, в котором он рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны. Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС и взлете самолета МиГ-31К - носителя ракет Кинжал.

Под удар попал ряд регионов, а именно - Киевская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская области. О всех последствиях воздушной атаки на Украину читайте в материале: Есть "прилеты" и травмированные: семь областей Украины пострадали от атаки РФ.

Вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель. Спасателям удалось спасти 14 человек.

В ночь на 6 марта в Харькове прогремели взрывы. Город атаковал ударный дрон-камикадзе типа Шахед. Под удар попал жилой район города.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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