Как скоро закончится война: The Economist дал четкий прогноз инвесторов мира

Фондовые рынки отреагировали на перспективу мира в Украине.

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Что изменилось на рынках после переизбрания Трампа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: kremlin.ru

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Переизбрание Трампа вызвало оптимизм на рынках относительно перспектив мира в Украине

Украинские облигации дорожают, что свидетельствует о вере в прекращение войны

После переизбрания Дональда Трампа на пост президента США финансовые рынки отреагировали заметным ростом оптимизма. Любые сигналы, указывающие на возможность долговременного мира в Украине, вызывают позитивные колебания, пишет The Economist.

По данным издания, наиболее заметный рост демонстрируют европейские активы. Акции оборонных компаний, в частности Hensoldt, Leonardo и Rheinmetall, подорожали более чем вдвое по сравнению с уровнем до выборов в США. Что интересно, а вот американские гиганты Lockheed Martin и L3Harris потеряли более 10% стоимости.

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В целом европейские фондовые рынки демонстрируют уверенный рост. С начала года индекс Stoxx 600 поднялся на 14% в долларовом эквиваленте, тогда как S&P 500, наоборот, показал спад. А вот немецкий DAX вырос почти на 25%.

"Поскольку Европа наращивает производство, инвесторы готовятся к тому, что изолированная российская экономика станет чуть менее изолированной. Стоимость рубля резко упала в конце 2024 года; с начала этого года он вырос примерно на 25% по отношению к доллару (см. график 2). Цены на акции компаний, связанных с Россией, но торгующихся за рубежом, стремительно растут из-за перспективы отмены американских санкций. С начала года акции "Русала", российского производителя алюминия, котирующегося в Гонконге, выросли на 61% в долларах. Акции Raiffeisen Bank, австрийского кредитора с российской дочерней компанией, выросли на 39%; акции OTP Bank Nyrt, котирующиеся в Венгрии, на 23%", - пишет издание.

Таким образом, как отмечает The Economist, изменения в стоимости украинских активов свидетельствуют, что инвесторы все больше верят в возможное завершение войны. По оценкам аналитика Bank of America Дэвида Хаунера, украинские компании имеют облигации на сумму $8,9 млрд. Крупнейшие из них - выпущенные энергетическими, железнодорожными и инфраструктурными компаниями - растут в цене с ноября 2024 года, особенно после инаугурации Трампа в январе 2025-го.

"Рыночная стоимость такого долга, который должен быть погашен до 2028 года, является показателем того, как спекулянты оценивают шансы на скорый мир. Более прямым показателем является ценообразование государственных облигаций Украины. Некоторые из них предусматривают дополнительные условные выплаты, которые будут осуществлены, если ВВП страны в 2028 году будет на 25% выше, чем в 2023 году. Goldman Sachs оценивает, что для этого понадобится ежегодный рост на 4,7%, начиная с этого года, - чрезвычайно высокий темп, который сложно поддерживать, и который невозможен без быстрого и длительного мира", - пишет издание.

Таким образом, издание резюмирует, что стоимость этих бумаг отражает коллективную оценку инвесторов относительно возможности прекращения конфликта.

В то же время, стоит отметить, что, несмотря на первоначальный оптимизм, рынки за последнюю неделю скорректировали ожидания. 28 февраля в Белом доме состоялась острая дискуссия, после которой вероятность быстрого установления мира резко снизилась и пока не восстановилась.

Прогнозы окончания войны в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно в НБУ опубликовали прогноз относительно того, когда закончится война в Украине. Как говорится в заявлении, на фоне геополитической напряженности риски для Украины остаются высокими, хотя международное сообщество продолжает работать над достижением справедливого мира.

Кроме этого, появился также и четкий прогноз искусственного интеллекта, закончится ли война в ближайшие месяцы. Он перечислил факторы, которые могут заставить руководство России искать пути для завершения войны.

Также новый китайский ИИ дал четкий прогноз, кто победит в войне в Украине. Долгосрочные перспективы России, по мнению искусственного интеллекта, сомнительны.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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