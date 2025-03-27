Шокирующие ритуалы и традиции Африки: для чего африканцы вставляют в губу тарелку

Племя Мурси известно своими мистическими ритуалами, жестокими обычаями и уникальными украшениями. Их боятся даже туристы!

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Для чего африканцы кладут в губы тарелки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем известно племя Мурси

Почему африканцы вставляют в губу тарелку

Как называется тарелка в губах

В одной из труднодоступных местностей Эфиопии, посреди Национального парка Маго, живет одно из самых интересных и популярных племен долины Омо - племя Мурси. Многие туристы приезжают сюда, чтобы сделать уникальные фото и видео с женщинами племени Мурси, которые украшают свои лица тарелками.

Однако такая популярность не идет на пользу жителям племени Мурси, ведь, чтобы защитить себя от назойливых туристов, они становятся агрессивными и враждебными. Когда появляются туристы, члены племени надевают свою лучшую одежду и за возможность сделать с ними фото берут большие деньги. Кроме того, большинство мужчин племени имеют автоматы Калашникова, поэтому никто даже не думает отказываться от оплаты. Попрошайничают даже дети племени. Главред расскажет подробнее об обычаях и традициях этого племени.

Как рассказывают на YouTube-канале ACROBAT, Мурси поклоняются демону смерти, который, по их словам, живет в каждом человеке. Вся жизнь племени связана с магическими ритуалами. Сюда не смогли добраться ни христианские миссионеры, ни исламские проповедники.

Сочетание культа смерти и языческих ритуалов - основа верований племени. Женщина-оракул (она же врач по совместительству) читает будущее по звездам. Она предсказывает, какие испытания ждут Мурси, лечит различные травмы, раны и болезни с помощью заговоров и магических пассов рук. Мурси считаются самыми жестокими и кровожадными убийцами во всей Африке, однако даже не это сделало их известными на весь мир.

Традиции женщин Мурси

Эталон красоты девушки-невесты - наличие специального диска-тарелки в нижней губе. Почему африканки вставляют тарелку в губы? Девочке, достигшей 12-13 лет, надрезают нижнюю губу и вставляют в этот надрез маленькую деревянную шайбу. Такие же надрезы делают в ушах. Со временем размер шайбы увеличивается, в результате чего губа и мочки ушей растягиваются. Позже вместо деревянного диска в губу вставляют глиняную тарелочку "деби". Чтобы ее вложить, удаляют два или четыре нижних зуба. Именно по размеру этой тарелки определяют, какой выкуп заплатить за невесту.

Женщины Мурси в Эфиопии выполняют самую тяжелую работу:

строят и ухаживают за жильем;

воспитывают детей;

готовят еду;

доставляют воду из реки или ближайшего источника.

Шрамы - главное украшение племени Мурси

У племени Мурси обычаи и традиции очень своеобразны. Самым распространенным украшением является нанесение шрамов на тело. Мужчины делают такие "татуировки" на левом плече, что свидетельствует о том, что юноша достиг определенного возраста и стал настоящим воином.

Что касается женщин, то чаще всего они украшают шрамами живот и грудь. Для создания таких "украшений" сначала делают разрезы на теле, а затем присыпают их золой или даже населяют рану личинками насекомых. Инфицированная рана сначала гноится, но впоследствии иммунная система человека преодолевает инфекцию. В результате таких своеобразных "прививок" на теле остаются выпуклые шрамы, которые являются предметом гордости членов племени Мурси.

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