Сотни африканских семей уже почувствовали на себе войну в Украине - Зеленский

Владимир Зеленский обратился ко странам Африки / president.gov.ua

Война в Украине может показаться очень далекой от африканских стран, но цены на продовольствие, которые катастрофически растут, уже занесли ее домой к миллионам африканских семей, заявил президента Украины Владимир Зеленский в обращении к Африканскому союзу.

Он отметил, что эта ситуация демонстрирует, насколько все связано в мире.

"Одна война в Европе, а именно - попытка России захватить нашу землю и превратить Украину в колонию России стала причиной того, что повсюду ухудшается доступ к продовольствию и растет угроза голода", - заявил Зеленский.

Он добавил, чтобы не было голода, должны закончиться и попытки таких государств, как Россия, вернуться к захватнической политике колониализма.

"Время империй прошло. Люди имеют право просто жить и иметь все для жизни", - сказал глава украинского государства.

Читайте такжеХранилища и железная дорога: Байден озвучил новые идеи по вывозу зерна из Украины

Ранее сообщалось, что США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины. Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Напомним, глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Аксенов проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

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