В Африке и то лучше: в Украине самая низкая в мире средняя продолжительность жизни

Смертность в Украине / pixabay

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила, что в Украине средняя продолжительность жизни ниже, чем на планете, даже включая Африку.

"На сегодняшний день средняя продолжительность в Украине не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по Земному шару, учитывая Африку и другие страны", — сказала она во время всеукраинского форума Украина 30. Здоровая Украина и добавила, что это вызвано длительным сохранением слишком низкого уровня рождаемости в стране.

Стоит отметить, что ранее в Госстате сообщали, что в Украине смертность почти вдвое превышает рождаемость.

Накануне президент Владимир Зеленский представил программу "Здоровая Украина".

В частности, она предусматривает популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, обеспечение инклюзии и безбарьерности в спорте.

Реклама

Президент отметил, что программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения и на достижение одной главной цели, которое одним предложением звучит так: "Украинцы должны жить дольше".

Как ранее сообщал Главред, инфекционист министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина не входит в список стран, которые являются лидерами по количеству летальных исходов от коронавируса в мире.