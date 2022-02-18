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Чернобыльскую зону закрыли для туристов: причина

18 февраля 2022, 16:04
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Ее закрыли на неопределенный срок якобы по техническим причинам.

Чернобыль 2020
Чернобыль закрыли для туристов / youtube

Чернобыльскую зону закрыли для туристических посещений. Она станет недоступной с 19 февраля на неопределенный срок.

"Только что сообщили, что с 19.02 Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины", - написал на своей странице в Facebook сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

По его словам , вскоре об этом официально уведомит Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", - добавил он.

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Напомним, недавно исчез понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 километрах от украинской границы.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

Позже старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил Politico, что перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. Временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Вторжение России может произойти в любой момент.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Рф ищут предлог для вторжения в Украину, поэтому росСМИ распространяют фейковую информацию. В частности, речь идет об истории об обнаружении массовых захоронений мирных жителей, якобы убитых украинскими военными на Донбассе.

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