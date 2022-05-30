Путин упростил предоставление гражданства России для украинских детей-сирот

Украинские дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, в упрощенном порядке могут получить гражданство РФ.
Российская Федерация будет в упрощенном порядке предоставлять гражданство украинским детям-сиротам и недееспособным лицам.
Согласно указу президента России Владимира Путина, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, а также недееспособные лица, которые являются гражданами Украины, в упрощенном порядке могут получить гражданство Российской Федерации.
Согласно последним данным, российские оккупанты вывезли на свою территорию порядка 210 000 украинских детей.
Упрощенное гражданство РФ для украинцев
В среду, 25 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что Россия готовит так называемые "референдумы" на временно захваченных территориях Юга Украины и движется по сценарию 2014 года на Донбассе. так как местное население не поддерживает такие "идеи", Москва уже начала работу по подтасовке "результатов голосования" с целью создания "народных республик". В МИД Украины ответили, что "референдумы" на Юге Украины станут провалом.
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