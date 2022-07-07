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РФ может атаковать лишь на одном направлении фронта: Данилов рассказал об истощении арсенала врага

7 июля 2022, 09:25

В войсках РФ обеспокоены работой установок HIMARS, перед которыми они беззащитны. Украина же получила возможность наносить удары по целям за линией фронта.

Данилов
Данилов заявил о признаках истощения арсенала России / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский арсенал существенно уменьшился, и у страны-агрессора больше нет сил для проведения атак более чем на одном фронте.

О признаках истощения запасов путинской армии Данилов рассказал в комментарии The Wall Street Jounal.

Секретарь СНБО обратил внимание, что РФ концентрирует очень большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, что дает ей преимущество. Однако ситуацию меняет поставка в Украину американских систем HIMARS, которые позволили нанести удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинских орудий.

Данилов подчеркнул, что войска РФ очень обеспокоены работой HIMARS, потому что беззащитны перед этими установками. По его словам, на территории Украины действуют уже девять HIMARS и аналогичных американских комплексов. Однако чтобы начать контрнаступление на востоке, нужны еще десятки таких установок.

Читайте такжеВСУ получили HIMARS и могут ударить по Крымскому мосту: эксперт назвал условиеДанилов также объяснил, зачем РФ постоянно наносит ракетные удары по Украине. По его словам, это делается для того, чтобы ослабить поддержку войны в украинском обществе. Данилов напомнил, что подавляющее большинство украинцев считает неприемлемым достижение мирного соглашения с Москвой путем уступки территорий.

"Мы хотим в качестве нашей победы возвращение наших территорий и безопасность от нового нападения. Совпадает ли наша победа с победой наших партнеров, которые нам помогают, – большой вопрос", – добавил он.

Как сообщал Главред, 89% украинцев выступают против подписания мирного соглашения с Россией, если это будет предусматривать шаг, когда нужно будет уступить для РФ украинские территории, которые страна-агрессор успела захватить с 24 февраля 2022 года. К территориальным уступкам ради "мира" готовы лишь около 10% украинцев.

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