"Вернем Крым сразу": Данилов ответил на угрозы Медведева развязать Третью мировую

Алексей Данилов / Фото Reuters

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление заместителя секретаря СНБО РФ Дмитрия Медведева о том, что захваченный Крым якобы является территорией России.

Секретарь СНБО напомнил экс-президенту РФ, что Крым – украинская территория и обязательно будет деоккупирован. Об этом Данилов написал в Twitter.

При этом он прокомментировал заявление Медведева о том, что "попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны в Российской Федерации".

"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу.

Без уважения, Алексей Данилов", написал секретарь СНБО Украины.

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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