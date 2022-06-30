Сколько украинцев согласны на мирное соглашение и территориальные уступки РФ: результаты опроса WSJ

Был проведен опрос, сколько украинцев согласны на мирное соглашение и территориальные уступки РФ/ УНИАН, Генштаб ВСУ

Подавляющее большинство украинцев – 89% – выступают против подписания мирного соглашения с Россией, если это будет предусматривать шаг, когда нужно будет уступить для РФ украинские территории, которые страна-агрессор успела захватить с 24 февраля 2022 года.

К территориальным уступкам ради "мира" готовы лишь около 10% украинцев. Таковы результаты опроса, который провели американское издание The Wall Street journal и исследовательский институт NORC при Чикагском университете.

Также результаты опроса показали, что 81% украинцев выступают против мирных переговоров с Россией, которые будут предусматривать признание оккупации Крыма и Донбасса.

В американском издании отмечают, что такие высокие показатели показывают оптимистичный настрой украинцев относительно будущего. Так, 66% граждан нашего государства считают, что ВСУ смогут выгнать россиян с территорий, которые те захватили с 24 февраля этого года.

Считают, что война закончится не так удачно, лишь 6% украинцев. По их мнению, война закончится прекращением огня, однако россияне не покинут захваченных ими территорий и останутся там.

Вице-президент NORC Вадим Волос заявил, что украинцы твердо верят в победу против россиян и для народа Украины этот тезис звучит как религиозное убеждение.

Опрос провели по телефону среди украинцев, проживающих на подконтрольных Украине территориях и за границей. В целом участие в опросе приняли 1005 совершеннолетних украинцев.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко отмечал, что в войне уже была точка невозврата и теперь переговоры невозможны. Однако Украина имеет шанс завоевать победу военным путем. Но это не будет так быстро.

Напомним, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин прокомментировал ракетный удар со стороны оккупантов по многолюдному ТЦ в Кременчуге. Он цинично заявил, что там "нет никакого теракта", и начал переводить стрелки на то, что армия РФ якобы пыталась уничтожить оружие и технику украинских сил.

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