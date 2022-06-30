"Душить" РФ санкциями 5 лет: эксперт объяснил план Запада по остановке войны экономическим путем

Эксперт объяснил план Запада по остановке войны экономическим путем/ Генштаб ВСУ, Reuters, Facebook

Срок, в течение которого санкции смогут "убить" российскую экономику – 5 лет. Действие санкций растянуто во времени. Они работают как мелкие порезы на коже, которые сначала незаметны, а со временем наносят сильный вред.

В РФ начнут испытывать необратимые экономические процессы через 5 лет. Однако санкционное давление Запада уже через год или два сделает для РФ невозможным вести агрессивную войну. Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Главреду.

"Этот процесс растянется как минимум на ближайшие 5 лет. С точки зрения влияния санкций на экономику, первые ростки экономического кризиса РФ почувствует в конце этого года. Они будут проявляться в падении ВВП, сокращении доходов населения, инфляции и так далее", – поясняет экономист.

Однако Россия еще какое-то время сможет компенсировать такие кризисные явления за счет внутренних резервов. Первые очень серьезные проблемы со сбытом энергоресурса в РФ начнутся с 2027 года.

По словам эксперта, Запад пытается предоставлять Украине максимально возможную военную помощь, чтобы улучшить наше сопротивление и заставить РФ ближе к осени перейти в состояние замороженного конфликта. После этого Россию будут пытаться держать в таком состоянии ближайшие 5 лет, в течение которых у нее с каждым годом будут уменьшаться силы для ведения агрессивной войны.

Кущ отмечает, что на Западе уже нет иллюзий относительно того, чтобы подписать какое-то мирное соглашение с РФ.

"До конца года ее (России – ред.) возможности вести агрессивную войну в Украине будут резко снижаться и с каждым санкционным пакетом они будут всё ниже и ниже. Поэтому не стоит ждать пять лет и думать, что только тогда она прекратит войну – эта возможность в России снизится до минимального значения в течение ближайшего года-двух и в течение этого периода будут происходить турбулентные процессы", – говорит экономист.

При этом переход в третью фазу, когда уже нет ресурсов на поддержание внутреннего потенциала, в России начнется в 2027 году.

Напомним, в начале июня постоянные представители государств Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает в себя частичное нефтяное эмбарго, отключение Сбербанка от системы SWIFT, персональные санкции против представителей силовых структур из РФ, бизнесменов, представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введение санкций против ряда высших должностных лиц страны-агрессора, в том числе и против Владимира Путина.

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