Украинская авиация разгромила командно-наблюдательные пункты оккупантов

Украинская авиация уничтожила позиции оккупантов / Reuters, Армия Информ

Ударная авиация Воздушных сил ВСУ около 20-ти раз ударила по позициям российских оккупантов на разных направлениях. Наши защитники уничтожили живую силу и технику врага. Об этом сообщили Вооруженные силы ВСУ.

Украинские штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24 ударили по командно-наблюдательным пунктам оккупантов. Также они поразили два состава боеприпасов и состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Ударная авиация особенно активно отработала в Луганской области, где поддерживала с воздуха подразделения сил обороны Украины. Там удалось уничтожить живую силу врага и технику.

Читайте такжеВСУ ударили из авиации по армии РФ на юге: уничтожили 2 склада, РСЗО "Ураган" и десятки россиян

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли 5 авиаударов по оккупантам на юге нашего государства. Они уничтожили 2 состава, РСЗО "Ураган" и десятки россиян.

Напомним, украинские военные ударили по оккупантам на острове Змеиный. Как сообщил представитель Одесской ОВА, захватчикам устроили "змеиную погоду".

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