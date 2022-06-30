Украинская авиация разгромила командно-наблюдательные пункты оккупантов

По позициям оккупантов ударили украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24.
Ударная авиация Воздушных сил ВСУ около 20-ти раз ударила по позициям российских оккупантов на разных направлениях. Наши защитники уничтожили живую силу и технику врага. Об этом сообщили Вооруженные силы ВСУ.
Украинские штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24 ударили по командно-наблюдательным пунктам оккупантов. Также они поразили два состава боеприпасов и состав ракетно-артиллерийского вооружения.
Ударная авиация особенно активно отработала в Луганской области, где поддерживала с воздуха подразделения сил обороны Украины. Там удалось уничтожить живую силу врага и технику.
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Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли 5 авиаударов по оккупантам на юге нашего государства. Они уничтожили 2 состава, РСЗО "Ураган" и десятки россиян.
Напомним, украинские военные ударили по оккупантам на острове Змеиный. Как сообщил представитель Одесской ОВА, захватчикам устроили "змеиную погоду".
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