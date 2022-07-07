РФ запускает ракеты-бумеранги: они отказываются бить по Украине и возвращаются назад к оккупантам

Российская ракета Искандер ударила по Белгороду вместо Украины / Фото topcor.ru

В ночь на 7 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Харьковской области из города Белгород, который расположен в 40 км от украинской границы.

При этом две ракеты не смогли достичь цели: сделав странные кульбиты в воздухе, они взорвались в небе сразу после запуска.

Соответсвующее видео появилось в Telegram-каналах.

В результате падения одной из ракет, "отказавшихся" атаковать Украину, в Белгородской области возник пожар.

Кроме того, ракеты-"бумеранги" оккупанты запускали и из временно оккупированного Херсона. В Telegram появилось видео, на котором видно, что после запуска ракета разворачивается и начинает падать. Местные каналы пишут, что из семи выпущенных ракет четыре упали после взлета.

Как сообщал Главред, Российские захватчики утром во вторник, 5 июля, обстреляли ракетами город Днепр. Шесть ракет, которые летели в сторону украинского города с территории России, успешно сбили Войска противовоздушной обороны Украины.

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