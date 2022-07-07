РФ запускает ракеты-бумеранги: они отказываются бить по Украине и возвращаются назад к оккупантам

Две похожие ситуации произошли в российском Белгороде и временно оккупированном Херсоне. Ракеты взлетели, выполнили странные кульбиты и вернулись назад.
В ночь на 7 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Харьковской области из города Белгород, который расположен в 40 км от украинской границы.
При этом две ракеты не смогли достичь цели: сделав странные кульбиты в воздухе, они взорвались в небе сразу после запуска.
Соответсвующее видео появилось в Telegram-каналах.
В результате падения одной из ракет, "отказавшихся" атаковать Украину, в Белгородской области возник пожар.
Кроме того, ракеты-"бумеранги" оккупанты запускали и из временно оккупированного Херсона. В Telegram появилось видео, на котором видно, что после запуска ракета разворачивается и начинает падать. Местные каналы пишут, что из семи выпущенных ракет четыре упали после взлета.
Как сообщал Главред, Российские захватчики утром во вторник, 5 июля, обстреляли ракетами город Днепр. Шесть ракет, которые летели в сторону украинского города с территории России, успешно сбили Войска противовоздушной обороны Украины.
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