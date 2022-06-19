Казахстан призвал ликвидировать ядерное оружие после нападения России на Украину

Война в Украине и ядерная риторика показывают, что нужно запретить и ликвидировать смертоносное ядерное оружие - Тлеуберди / ua.depositphotos.com

Казахстан выступает с инициативой разработки к 2045 году плана по ликвидации в мире ядерных вооружений. Причины такого предложения – война России против Украины, риторика о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия. Нур-Султан предлагает в течение 20 лет убрать такой вид вооружений, чтобы избавить мир от угрозы ядерного самоуничтожения. Об этом заявил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

В своем Telegram-канале дипломат выложил статью, в которой пишет о том, что война против Украины и риски применения ядерного оружия должны заставить мир задуматься об угрозах человечеству и необходимости запрета и ликвидации такого оружия.

Читайте также"Готовы к любому сценарию": Украина не исключает вариант применения РФ ядерного оружия - Данилов"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - сказал он.

Глава казахского МИД призвал все государства ядерного клуба разработать пошаговый план, направленный на полную ликвидацию ядерного оружия в течение 20 лет – до 2025 года, к 100-летнему юбилею Организации объединенных наций. Такие договора можно прикрепить к итоговым документам первой конференции Договора о запрещении ядерного оружия.

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Также министр процитировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который говорил, что по всему миру находится около 13,4 тысяч ядерных боеголовок, в то время как угроза их применения "реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны".

"Практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения", - сказал Тлеуберди.

Читайте такжеЗапад имеет право подарить Украине ядерное оружие, чтобы она защитилась от нападения РФ – СикорскийПредложения по отказу мира от ядерного оружия ранее публично поддерживал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В 2019 году на валдайском форуме он сказал, что вместо ядерного арсенала лучше развивать свою экономику и поддерживать мирные отношения с другими государствами.

"Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения мира, что делает Казахстан на практике", - подчеркивал тогда Токаев.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может пойти на реализацию сценария, связанного с применением тактического ядерного оружия. Украинские гарант считает, что мировые политики уже готовятся к такому возможному варианту развития событий. Угрозы Москвы задействовать ядерное оружие могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главу Кремля Владимира Путина отстранит от власти "сама жизнь", тогда как Россию в недалеком будущем ожидает распад государства. По мнению чиновника, Москву нужно разоружить, и лишить, в том числе, ядерного оружия.

17 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия якобы не угрожает ядерным оружием. Однако государство-агрессор может применить такое вооружение, если, дескать, увидит угрозу своему суверенитету.

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