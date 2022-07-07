ВСУ получат шанс освободить Херсон: израильский офицер указал на просчет армии РФ

ВСУ получат шанс освободить Херсон / УНИАН

Концентрация российских войск на Донбассе позволит ВСУ освободить от оккупантов Херсон.

Офицер резерва армии Израиля "Цахал" Виктор Верцнер в эфире телемарафона заявил, что РФ готовит наступление на Славянск, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей, пишет "ТСН".

"Россия будет наступать на Славянск. Путин поставил явные цели о так называемом "освобождении" Луганской и Донецкой областей в их границах. А цель Украины не дать россиянам развить успех на том направлении", — заявил Верцнер.

Он также подчеркнул, что концентрация российских войск в Донбассе даст окно возможностей для ВСУ на Херсонском направлении.

Читайте такжеУкраина еще не готова освободить Херсон: Жданов назвал причины"Я смотрю на карты, которые в открытом доступе, слежу за передвижением войск и создается впечатление, что это так", - добавил офицер.

Тем временем в американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

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