"Города утопают в трупах": россияне превратили Луганщину в руины, Попасную отстраивать не будут

На Луганщине ситуация ужасает - Гайдай / Сергей Гайдай

На Луганщине местные жители возвращаются в свои дома для того, чтобы забрать вещи, так как оставаться в оккупированных городах невозможно, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Увиденное ужасает, когда-то успешные населенные пункты превращаются в безлюдные территории", - сказал он.

По данным Гайдая, коммуникаций в оккупированных городах нет и никто их не вернет, города утопают в мусоре и трупах, из-за чего распространяются инфекции.

"Остатки домов не выдерживают и рушатся... россияне превратили Луганскую область в руины и вернули туда Каменный век", - сказал Гайдай.

Также пропагандистские СМИ сообщили, что боевики так называемой "ЛНР" не планируют восстанавливать временно оккупированную Попасную после того, как они совместно с войсками РФ практически полностью уничтожили город, пишет ТАСС.

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - заявил так называемый "глава республики" Леонид Пасечник.

При этом Пасечник добавил, что сейчас якобы планируется переселить жителей города, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов.

Планы РФ по аннексии территорий Украины

В Главном управлении разведки Минобороны Украины в июле рассказали, что Россия провалила план по оккупации всего государства, однако проводит подготовку, дескать, "референдумов" для аннексии украинских территорий. Разведчики зафиксировали работу, направленную на организацию подобных "мероприятий", в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Журналисты узнали, что Кремль планирует проведение псевдореферендума на Донбассе 11 сентября. Захватчики готовы нарисовать 70% "за". Причем во время голосования хотят использовать метод "метка избирателя".

Бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента Виктор Андрусив считает, что Россия раскачивает тему с "референдумами", чтобы заставить Украину и западный мир вести переговоры с Москвой. Как полагает Андрусив, даже если псевдореферендумы и проведут, их результаты никто не признает.

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