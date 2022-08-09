Появилось видео момента мощных взрывов на аэродроме в Крыму/ скрин

Российские захватчики пытались выдать взрывы на аэродроме в Новофедоровке за обычный несчастный случай из-за нарушения правил безопасности – в РФ заявили, якобы там во время разгрузки взорвалось топливо.

Однако момент нескольких взрывов попал на видео. Из кадров видно, что два мощных взрыва прогремели в разных местах одновременно, что полностью опровергает очередную российскую ложь о том, что якобы это не меткий удар украинских военных, а "оно как-то само". Видео распространилось в соцсетях.

После взрывов, попавших в кадр, на месте ударов поднимается два больших столба дыма.

Через некоторое время раздался уже третий взрыв. Всего, по разным данным, их было от 7 до 15.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что удар по аэродрому в оккупированном Крыму был лишь первым шагом и своеобразным "анонсом" для российских захватчиков, что будут и следующие удары. Основной целью является Крымский мост.

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