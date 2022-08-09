Арестович пофилософствовал и рассказал женщинам, как найти настоящую любовь

Арестович рассказал, как найти настоящую любовь / t.me/O_Arestovich_official

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович раскрыл секрет и рассказал женщинам, как найти любовь. Своими советами он поделился на YouTube-канале в видео "Арестович LIVE".

Он посоветовал женщинам вообще не искать любовь. Арестович говорит, что она может неожиданно прийти сама или нет.

"Мой совет заключается в том, чтобы не искать никакую настоящую любовь, а просто себе жить. А она либо заведется, как мышка, тихонечко сама, либо не заведется. И самое главное - мужество и мудрость нужно там, чтобы прожить свою жизнь, если это ваша настоящая любовь, так называемая, к вам не пришла", - сказал Арестович.

Он также отметил, что не нужно выпрашивать "настоящую любовь" у мира, ведь это может обернуться последствиями, которых точно захочется избежать.

"Тем более мир устроен так, чтобы, как только человек делает заявку какую-то, пусть даже внутреннюю, сразу прибегает 500 тысяч сущностей, которое хотят вам эту заявку удовлетворить. Но обычно такой ценой, что потом вы не обрадуетесь. Поэтому не надо искать настоящую любовь, вы себе живите, а она либо будет, либо не будет", - добавил Алексей.

Он также пожелал женщинам все таки почувствовать настоящую любовь, если они этого так сильно хотят.

Отметим, что Алексей Арестович для многих украинцев стал "успокаивающим" во время войны, в программе ЖВЛ признался, что в гневе он страшен, и не всегда спокоен и на позитиве.

Недавно он признался, что у него нет собственного жилья, но ему приходится содержать пять семей, включая семьи своих родителей и родителей жены. Основным его доходом является проведением семинаров по психологии. Он говорит, что раньше он зарабатывал где-то 300 тыс. грн в месяц.

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