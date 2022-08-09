"Я пять семей содержу": Арестович рассказал о своих доходах

Алексей Арестович / скирншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович признался, что у него нет собственного жилья, но ему приходится содержать пят семей.

В интервью передаче ЖВЛ он рассказал, что в настоящее время содержит пять семей, включая семьи своих родителей и родителей своей жены.

По словам Арестовича, основным его доходом является проведение семинаров по психологии. Он уточнил, что должность советника не подразумевает оплату, так как этим он занимается на общественных началах.

"Раньше вы зарабатывали где-то 300 тыс. грн в месяц", – уточнила журналистка Катя Король.

"Сейчас – намного больше. Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры", – признался он.

Также советник главы ОП заявил, что собственного жилья не имеет.

Отметим, что Алексей Арестович для многих украинцев стал "успокаивающим" во время войны, в программе ЖВЛ признался, что в гневе он страшен, и не всегда спокоен и на позитиве.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты планируют новое наступление, под угрозой могут оказаться несколько городов Украины.

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