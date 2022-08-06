УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Два города под угрозой: Арестович назвал новые цели РФ на Южном направлении

6 августа 2022, 08:55

Российские войска концентрируются на выходе из Крыма.

россия, армия, рф, войска
РФ планирует наступление на Южном направлении / t.me/DIUkraine

Российские оккупанты планируют новое наступление, под угрозой могут оказаться несколько городов Украины, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Российские войска концентрируются на выходе из Крыма. БТГ могут пойти как на Мелитополь, так и на Херсон. Посмотрим, где они будут усиливаться", – сказал он в интервью Марку Фейгину.

Собеседник уточнил, что на Херсонском направлении российские оккупанты завершают формирование наступательной группировки.

"На Херсонском направлении они завершают формирование наступательной группировки. Их задача — это Кривой Рог. Возможно, Николаев", - сказал он.

По словам советника главы ОП. Задача еще одной группировки РФ — как минимум остановить продвижение ВСУ в районе трассы Николаев-Херсон.

"Это Посад- Покровск, а это их очень волнует, потому что отсюда уже виднеется Херсон. Там они планируют держать оборону. Кроме того, их очень волнуют наши плацдармы, расположенные у берега р. Ингулец. Они хотят это оккупировать. В общем, они собираются бороться. На правой стороне сконцентрировано где-то 15 БТГ, на левой — 4-6 БТГ, есть еще одна группировка южнее. В целом на театре боевых действий — около 30 БТГ", — добавил Арестович.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте еще:

Херсонская область Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:59

Как стерилизовать банки в микроволновке и духовке: советы и рекомендации

08:55

Два города под угрозой: Арестович назвал новые цели РФ на Южном направленииВидео

08:53

"Абсолютно все является стратегическим":эксперт назвал главную цель России в УкраинеВидео

08:41

Дети и экс-жена живут в Украине: идентифицирован командир РФ, командующий оккупантами в Энергодаре

08:40

Война в Тайване маловероятна, Китай выбирает путь экономической эскалациимнение

Реклама
08:30

Как сушить лук на зиму: главные правила и полезные советы

08:26

Мощный удар ВСУ: на Херсонщине уничтожили десятки оккупантов, выжгли 6 складов РФВидео

07:49

Украинская авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по оккупантам на ХерсонщинеВидео

06:45

Если ВСУ освободят Херсон, будут ATACMS с пуском до 300 км для ударов по врагу в Крыму – экспертВидео

06:28

Китайское лицемериемнение

06:00

Москва сдаваться не собирается, перелом на фронте возможен в середине октября - Петр ЧерникВидео

05:26

Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо после слухов об изменах принца Уильяма

04:59

Пленный командир Азова и его заместители в Москве: РФ готовится к суду над ними - ЖоринВидео

04:25

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

03:50

Осень вместо лета: украинцев предупредили о холодной аномалии в августеВидео

03:32

Харчишин назвал недоразвитыми украинских артистов, которые после карьеры в РФ вернулись на родину

03:23

Мужчинам вернет былую мощь, женщинам поможет найти любовь: как заставить цвести антуриумВидео

03:20

Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецептВидео

02:47

Звезда Национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик впервые стал отцом

02:04

Женский гороскоп на неделю 8-14 августа: Тельцам – опасность, Львам – счастливая случайность, Козерогам – врагиВидео

Реклама
01:32

Военный эксперт назвал, чего Путин хочет добиться войной с Украиной

01:30

Маша Ефросинина в ярком топе показала свой отдых на природеВидео

00:51

Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в домВидео

00:07

Урганта признали иноагентом, тот ответил

00:04

Победительница Битвы экстрасенсов рассказала, почему молчит София Ротару: "Приняла четкую позицию"

05 августа, пятница
23:56

Осадчая показала нежное фото со своим младшим сыном

23:41

Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

23:34

"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭСВидео

23:13

Муж Королевой попался на огромной лжи

23:12

Кастрировал бойца ВСУ: расследователи установили личность "палача" и поговорили с ним по телефонуВидео

22:57

Россия на войне с Украиной пошла ва-банк: войска и технику бросают с Дальнего Востока – ДаниловВидео

22:21

"Ваши ракеты обернутся против вас": израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил Путину Силой РазумаВидео

22:07

Россия не сможет напасть на Днепр, а для атаки на Чернигов у врага не хватает сил – ЖдановВидео

21:51

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ - ЭнергоатомВидео

21:32

"Ракеты к HIMARS везут трамваями": оккупанты опозорились своими фантазиями о логистике в ВСУВидео

21:18

Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкцииВидео

20:54

Войска РФ пытаются оттеснить армию Украины от окрестностей Донецка – ГенштабВидео

20:43

Алла Пугачева в шортах засветила острые коленки в Юрмале

20:31

Готовятся к возможному вторжению Беларуси: на Волыни составили план эвакуации населенияВидео

19:59

Скандал с Amnesty International: из украинского офиса начали увольняться работники

Реклама
19:59

У Путина передумали: Россия видит Эрдогана посредником в диалоге с Украиной – BloombergВидео

19:44

Людмила Путина стала миллиардершей после развода с диктатором: что известно о ее "заработке"Фото

19:18

13-летнего подростка забрали в реанимацию: россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненыхВидео

19:06

После постельного видео с Владимиром Дантесом Даша Кацурина рассказала о важном решении

19:03

Гороскоп на завтра 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

18:53

Украина запасается газом на зиму: к отопительному сезону готовы на 60% - ШмыгальВидео

18:48

После рейдерского захвата Шевченко ФБУ юношеская сборная впервые едет на ЧЕ "за свой счет" - СМИ

18:44

Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал МарченкоВидео

18:30

Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецептВидео

18:19

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять