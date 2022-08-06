Два города под угрозой: Арестович назвал новые цели РФ на Южном направлении

РФ планирует наступление на Южном направлении / t.me/DIUkraine

Российские оккупанты планируют новое наступление, под угрозой могут оказаться несколько городов Украины, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Российские войска концентрируются на выходе из Крыма. БТГ могут пойти как на Мелитополь, так и на Херсон. Посмотрим, где они будут усиливаться", – сказал он в интервью Марку Фейгину.

Собеседник уточнил, что на Херсонском направлении российские оккупанты завершают формирование наступательной группировки.

"На Херсонском направлении они завершают формирование наступательной группировки. Их задача — это Кривой Рог. Возможно, Николаев", - сказал он.

По словам советника главы ОП. Задача еще одной группировки РФ — как минимум остановить продвижение ВСУ в районе трассы Николаев-Херсон.

"Это Посад- Покровск, а это их очень волнует, потому что отсюда уже виднеется Херсон. Там они планируют держать оборону. Кроме того, их очень волнуют наши плацдармы, расположенные у берега р. Ингулец. Они хотят это оккупировать. В общем, они собираются бороться. На правой стороне сконцентрировано где-то 15 БТГ, на левой — 4-6 БТГ, есть еще одна группировка южнее. В целом на театре боевых действий — около 30 БТГ", — добавил Арестович.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте еще: