"Всё может быстро и радикально поменяться": социолог объяснил, почему россияне поддерживают Путина

Игорь Эйдман объяснил, что будет с российским обществом после краха режима Путина / Фото УНИАН

Социолог и публицист Игорь Эйдман объяснил, почему множество россиян поддерживает политику диктатора Владимира Путина. По его словам, в российском обществе царит "реальный шовинизм".

В РФ есть три категории людей, сказал Эйдман во время чата на Главреде.

"В России можно увидеть три категории людей. Первая – заядлые шовинисты, их не так много, 20-25%. В основном это мужчины, не молодые, с армейским прошлым, с низким уровнем образования, часто с агрессивностью. Они же – ксенофобы, гомофобы, сексисты, антисемиты, кто угодно", - отметил социолог.

Вторая категория россиян – это то, что Эйдман охарактеризовал как "болото", то есть это люди, которых телевидение заряжает пропагандой.

"Такие готовы служить этой власти, а точнее – они не готовы этой власти сопротивляться. Они лучше будут подальше от неё держаться, но сопротивляться не хотят. Таких людей больше – около половины", - отметил социолог.

И третья категория людей - это россияне с оппозиционными взглядами, чаще всего либеральными. Их 10-15%.

"Они сознательно против режима и его ненавидят. Таких немало, в масштабах страны их миллионы", - сказал Эйдман.

По его прогнозу, когда путинский режим падёт, "ура-патриоты" и фашисты такими же и останутся. Но вот со второй категорией россиян произойдет трансформация.

"Болото, которое сейчас сидит на игле пропаганды, едва услышав из уст популярного диктора, какой-нибудь Андреевой, примерно следующее: "Состоялось собрание совета безопасности, где был разоблачен культ личности Путина, решено вывести войска из Украины, потому что нам не нужен конфликт с братским народом и бла-бла-бла. И всё – из-за Путина. А он вообще был сумасшедшим в последние годы", решит, что его обманули. Услышав такое, эти люди будут думать: "Оказывается, нас обманывали. Всё не так, как мы считали. Оказывается, Путин-то у нас – псих. Всегда догадывались. Но что мы могли сделать – ничего", - предположил социолог.

"То есть эти люди тут же переориентируются и превратятся из украинофобов в украинофилов, опять полюбят США и Запад. Всё будет так, как во время Перестройки. Так что всё может быстро и радикально поменяться", - добавил он.

Отметим, сейчас 60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев. Такие результаты дал опрос, который провела социологическая служба Russian Field.

Ранее Игорь Эйдман объяснил, когда Путина свергнут с трона.

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