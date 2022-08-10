'Когда увидят, что Акела промахнулся': эксперт объяснил, когда Путина свергнут с трона

Эксперт объяснил, когда Путина свергнут с трона/ Reuters

Российского диктатора Владимира Путина никто сейчас не трогает в РФ и не пытается отстранить от власти, потому что он годами работал над распространением страха как среди простых людей, так и среди олигархов и самой верхушки власти.

Даже если бы кто-то хотел выступить против Путина, они боятся как его самого, так и ФСБ и спецслужб. Об этом сказал социолог, публицист и автор книг "Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др. Игорь Эйдман в интервью для сайта Главред.

"Вполне очевидно, что Путин работает против интересов всех социальных слоев – как правящей элиты, так и простых людей. Но политическое поле в России так затоптано, так подвергнуто принудительной прополке со стороны российских властей и спецслужб, репрессиям, террору, что все просто боятся. Они боятся Путина, ФСБ, спецслужб. Боятся все – и олигархи, и простые люди, и сами представители путинской верхушки, и сам Путин", – отмечает Ейдман.

Из-за того, что российское общество парализовано страхом, никто из простых россиян не набирается смелости, чтобы попытаться совершить какие-то перевороты.

Однако ситуация может измениться. И изменится она тогда, когда окружение Путина увидит, что Акела промахнулся.

"То есть что Путин проигрывает, теряет власть, его уже можно не бояться и пора делить тот пирог, который останется после него. Тогда всё изменится, и начнется борьба всех со всеми в российской верхушке", – отмечает публицист.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин перед полномасштабным вторжением в Украину много общался с Юрием Ковальчуком наиболее приближенный к нему. Ковальчук "подкупил" Путина своей простотой, и теперь он самая влиятельная фигура в окружении российского диктатора. Общение с ним стало одним из толчков к войне.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что прямые переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не актуальны. Он отметил, что в первые месяцы войны Зеленский был готов встретится с президентом страны-агрессора, но сейчас всё изменилось.

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