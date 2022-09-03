Повоевал месяц и стал "двухсотым": в Украине ликвидировали лейтенанта из Башкортостана

Оккупант Артур Еникеев ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Защитники Украины ликвидировали еще одного российского оккупанта. Очередным "двухсотым" стал старший лейтенант Артур Еникеев из Калининградской области.

25-летний захватчик Еникеев окончил Казанское высшее танковое командное училище. После учебы был сразу отправлен на военную службу. В Украину приехал в составе 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Береговых войск ВМФ Балтийского флота. Об этом в Facebook сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе.

Обстоятельства и место ликвидации Еникеева не сообщаются.

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В некрологе, опубликованном в росСМИ, говорится, что оккупант Еникеев был направлен на Донбасс 13 июня, а уже 19 июля был уничтожен. Также удалось установить страницы "двухсотого" в российских соцсетях.

Артур Еникеев - выпускник Казанского танкового училище 2019 года / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Артур Еникеев / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

"Выпускник Казанского танкового училище 2019 года, которое он окончил с красным дипломом, был распределён в войсковую часть, дислоцированную в аннексированной Восточной Пруссии, в т.н. город Гусева (Гумбиннен) т.н. Калининградской области, где дислоцируется недавно сформированная 18-я мотострелковая дивизия 11-го АК Береговых войск ВМФ Балтийского флота", – написал Комахидзе.

Обстоятельства и место ликвидации Еникеева не сообщаются / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Кроме того, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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