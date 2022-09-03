Повоевал месяц и стал "двухсотым": в Украине ликвидировали лейтенанта из Башкортостана

25-летний захватчик Артур Еникеев окончил Казанское высшее танковое командное училище. После учебы был сразу отправлен на военную службу.
Защитники Украины ликвидировали еще одного российского оккупанта. Очередным "двухсотым" стал старший лейтенант Артур Еникеев из Калининградской области.
25-летний захватчик Еникеев окончил Казанское высшее танковое командное училище. После учебы был сразу отправлен на военную службу. В Украину приехал в составе 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Береговых войск ВМФ Балтийского флота. Об этом в Facebook сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе.
Обстоятельства и место ликвидации Еникеева не сообщаются.
В некрологе, опубликованном в росСМИ, говорится, что оккупант Еникеев был направлен на Донбасс 13 июня, а уже 19 июля был уничтожен. Также удалось установить страницы "двухсотого" в российских соцсетях.
"Выпускник Казанского танкового училище 2019 года, которое он окончил с красным дипломом, был распределён в войсковую часть, дислоцированную в аннексированной Восточной Пруссии, в т.н. город Гусева (Гумбиннен) т.н. Калининградской области, где дислоцируется недавно сформированная 18-я мотострелковая дивизия 11-го АК Береговых войск ВМФ Балтийского флота", – написал Комахидзе.
Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.
Кроме того, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.
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