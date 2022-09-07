'В бою потерял дубинку и щит': ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

Максим Плеханов ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

В Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии.

Как сообщил в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе, Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

"Из некролога следует, что Плеханов был выпускником Вольского военного института МТО, служил в войсковой части росгвардии в г. Новоуральск Свердловской области. Дата и обстоятельства ликвидации Плеханова не указаны", - говорится в сообщении.

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У захватчика осталась молодая вдова. Расследователь предложил гражданам Украины выразить "соболезнования" россиянке в ее соцсети.

Максим Плеханов служил в Росгвардии, а умирать приехал в Украину / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Украинцы на новость о ликвидации захватчика отреагировали комментариями, что он "сгорел на работе".

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали в Херсонской области российского оккупанта Романа Трубникова. Ранее он служил на территории временно оккупированной Абхазии в Грузии.

Отметим, на временно оккупированной территории Донецкой области погибла начинающая российская пропагандистка Земфира Сулейманова. Она сделала "жест доброй воли" и подорвалась на мине.

В Украине также "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

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