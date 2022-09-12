РФ временно приостановила отправку новых подразделений в Украину: в чем причина

Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину / колаж УНИАН, Reuters

Россияне временно приостановили отправку новых подразделений на фронт из-за массового отказа добровольцев принимать участие в войне против Украины, говорится в сообщении Генштаба.

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях", - рассказали в Генштабе.

По данным ведомства, на ситуацию повлияла также правдивая информация о количестве погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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В Генштабе отмечают, что количество "отказников" возросло и из-за отношения к раненным. В госпиталях РФ намеренно упрощают диагнозы и характер травм, чтобы вернуть военных на фронт как можно быстрее.

Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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