"И это они еще не отступали": Данилов высмеял Медведева за ультиматум о "капитуляции Украины"

Данилов высмеял Медведева за ультиматум о "капитуляции Украины"/ УНИАН

Заместитель председателя Российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев разразился новым абсурдным заявлением в сторону Украины, пофантазировав о "капитуляции Киева". Однако в Совете национальной безопасности и обороны Украины ему жестко ответили.

Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что любой договор с Россией возможен только после полного вывода российских войск с украинских территорий. Путинский прихвостень на такое заявление украинского президента попытался пригрозить Украине и пофантазировал о "капитуляции" нашего государства.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести с диалог с тем, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", – написал Медведев в Telegram.

В СНБО не замедлили с ответом на такие розовые мечты, которые поселились в голове у Медведева. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал такой ультиматум, назвав Медведева "начинающим блогером" и посоветовав ему уже задумываться о бегстве в Северную Корею.

"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовським бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому, что "и это они еще не отступали", – подчеркнул Данилов в Twitter.

Скандальные заявления Медведева в адрес Украины и Запада

Напомним, абсурдные заявления уже не впервые звучат из уст путинского прихвостня Медведева. Так, в июне он говорил, что Украина, мол, за 2 года может прекратить существование. Украинское государство он и вовсе назвал, мол, "проектом анти-Россия".

Также он ранее заявил, что есть сценарии с якобы "достижением военных целей" Москвой и, мол, "признанием" такой ситуации украинской стороной. Вторым вариантом он назвал, мол, "военный переворот" в Киеве, который, как мечтает чиновник, закончится "признанием итогов спецоперации".

Бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков ранее заявил, что Медведев "слетел с катушек".

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