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"Эти новости на голову упадут": Арестович заинтриговал загадочной военной помощью от Запада

10 сентября 2022, 08:35

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал об интересных результатах встречи в формате "Рамштайн-5", которая состоялась 8 сентября нынешнего года.

Алексей Арестович, российская ракета
Алексей Арестович, российская ракета / УНИАН

Накануне в очередной, уже в пятый раз, прошла встреча министров обороны западных стран ‒ все на той же американской военной базе "Рамштайн" в Германии. Как отметил советник Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с российским оппозиционером Марком Фейгиным, Украину ожидает "загадочная" военная помощь.

"Пришло время загадочных фраз. Будет звучать так – очень хорошие новости из "Рамштайна"",– подчеркнул чиновник. Но он сразу же оговорился, что детали сообщать не имеют полномочий.

По словам советника Офиса президента, подробнее о предоставлении военной помощи могут рассказать либо партнеры, либо официальные лица нашего государства. В то же время, предполагает Арестович, подробности вообще могут не озвучивать. И здесь нет ничего удивительного, ведь можно устраивать неожиданности для русских оккупантов.

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"Но зима будет, если они доживут, будет у них просто "персик". Сначала эти новости на голову некоторым упадут, а потом, возможно, мы их объявим", – подытожил Арестович.

Военная помощь Украине от США

19 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к HIMARS, БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

27 августа сообщалось, что министерство обороны США закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Пентагон заключил сделку на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon.

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