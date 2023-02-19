УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У Путина нет выхода, он бежит к пропасти": Фейгин рассказал о расколе в окружении диктатора

19 февраля 2023, 23:59
Российский оппозиционер подчеркнул, что положение российского диктатора внутри самой России уже сейчас ухудшается.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Фейгин рассказал о расколе в окружении российского диктатора / сайт Кремля, скриншот

Российские оккупационные войска уже год воюют в Украине, однако не могут достичь никаких успехов. В связи с этим российский диктатор Владимир Путин оказался в очень сложном положении, из которого не может выбраться. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как отметил Фейгин в эфире 24 канала, последним шансом, на который надеется российский диктатор, могло бы стать новое наступление России. Для этого глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Однако, по мнению российского оппозиционера, новое наступление армии РФ не будет успешным.

"Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не займет новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все", - сказал Фейгин.

видео дня

По его словам, положение российского диктатора внутри самой России уже сейчас ухудшается. Причем Запад не вмешивается во внутреннюю политику страны-агрессора.

Фейгин считает, что на настроения российской элиты влияют санкции, изоляция, проблемы с их капиталами и активами на Западе.

"То есть Запад создает ситуацию, при которой не надо будет специально что-то делать. Элита сама может справиться с Путиным", - отметил он.

Оппозиционер рассказал, что уже сейчас во властной верхушке России разгораются серьезные конфликты. В частности, речь идет о соперничестве между ЧВК Вагнера и руководством армией РФ.

По словам правозащитника, фактически ЧВК Вагнер обвиняет руководство так называемой "СВО" в том, что оно не поддерживает вагнеровцев.

Фейгин подчеркнул, что процесс раскола внутри российских элит уже происходит. Однако пока его цели направлены не лично на Путина. Но ситуация может измениться.

"Не факт, что все хотят продолжения войны в таком виде, как она происходит сейчас. Если бы Россия побеждала, то и таких конфликтов не было бы", - предположил правозащитник.

Он добавил, что российские элиты все время рассчитывают на определенный перелом, который должен произойти на фронте. Однако этого не произойдет, ведь союзники Украины четко дали понять, что России ничего не светит в этой войне.

"У Путина нет выхода. Он стремительно движется по очень узкому проходу и фактически бежит к пропасти. И при этом глава Кремля уже не может изменить курс", - сказал Фейгин.

Оппозиционер отметил, что Путин понимает, что у него нет никаких вариантов, и тянет за собой в пропасть и свое окружение.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Напомним, недавно правозащитник Марк Фейгин заявил, что российский диктатор Владимир Путин до конца года хочет завершить войну в Украине и взять паузу на несколько лет.

"Сейчас цель – прекратить войну на статусе кво. Как можно больше взять территорий, желательно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, закрепиться и пытаться закончить это все, взяв паузу на несколько лет, возможно, на несколько десятков лет, но сейчас цели захватить всю Украину – они нереальны, это невозможно", - заявил Фейгин.

Также Фейгин заявлял, что мечта российского диктатора Владимира Путина захватить Киев не осуществится, ведь, принимая во внимание темп продвижения российского оккупационного войска на других направлениях, в столицу Украины захватчики могут прийти разве что через 20-30 лет.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Фейгин Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:59

"У Путина нет выхода, он бежит к пропасти": Фейгин рассказал о расколе в окружении диктатора

23:31

Создаем уютный интерьер квартиры: 7 вещей, от которых нужно срочно избавиться

23:11

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

22:40

"Начнется эскалация": астролог назвал решающий месяц и самую кошмарную дату для украинцев - гороскопВидео

22:26

Террористку "ДНР" Корсу взорвали свои: в Сеть слили переговоры "Беса" с ФСБВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:03

"Ситуация очень непростая": Зеленский срочно провел заседание Ставки в новом форматеВидео

21:20

"Обсуждения будут продолжаться": в США назвали главное условие передачи ВСУ истребителей F-16Видео

21:01

Муж Анны Тринчер раскрыл подробности брачного контракта с певицей

20:33

"Вагнеровцы" бегут с фронта малыми группами: оккупанты жалуются на массовое дезертирство

Реклама
20:15

"Байден в Польше поставит Путину ультиматум": Фейгин рассказал о последнем шансе для диктатораВидео

20:03

В Польше выйдет адаптация популярного украинского сериала "Слуга народа"Видео

19:37

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

19:35

У РФ нет перспективы наземных наступлений: Пономарев объяснил, в чем главная опасностьВидео

19:27

Лучший выбор для немобилизованныхмнение

19:11

67-летняя глава клана Кардашьян-Дженнер обручилась с бойфрендом

19:01

Выбираем мастера маникюра: 5 признаков специалиста, от которого не захочется уходить

18:53

В Москве на концерте известного певца разъяренный россиянин устроил стрельбуВидео

18:43

"Идет подготовка к массированной атаке": Вениславский назвал опасные даты для украинцевВидео

18:08

Елена Зеленская откровенно призналась, что сказала бы Путину при встречеВидео

17:58

"Бавовна" в Донецке: есть попадания в "прокуратуру" и казарму оккупантовВидео

Реклама
17:45

Российский фронт может "посыпаться" уже в апреле-мае: эксперт назвал истинную причинуВидео

17:38

Перец будет с баклажан: 3 лайфхака, чтобы быстро подготовить и прорастить семена

16:56

Надя Дорофеева исполнила мечту своего фаната из ВСУ, погибшего в бояхВидео

16:55

РФ устраивает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу — ГУР

16:35

Защищал Украину еще со времен АТО: под Бахмутом погиб известный украинский гандболистВидео

16:31

Царит тотальный мрак: как выглядит бункер Владимира ЗеленскогоВидео

16:18

"Не понимает, что делает и говорит": украинская певица рассказала, как взрослеет ее "особенный" сынВидео

16:12

Части украинцев уменьшат зарплаты: какой бизнес готовится к проблемам - опросВидео

16:10

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его люди заливают в раковину

15:58

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели

15:54

"Стянули уже 190 батальонов": 24 февраля Россия готова "лезть" в большое наступлениеВидео

15:42

Россия превратится в Северную Корею: эксперт рассказал о последствиях после потери Крыма

15:38

"Самый подлый поступок": в РФ в истерике выдвинули нелепое обвинение ЗеленскомуВидео

15:28

Расклад Таро на новолуние 20 февраля 2023: кто узнает тайну, а кто - поймает "золотую рыбку"Видео

15:16

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

15:10

К весеннему наступлению РФ ВСУ могут получить менее 25% обещанных танков — TimesВидео

15:07

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

15:03

Прекрасная и смертельно опасная: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Ее звали Никита"

14:37

Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчикаВидео

14:29

Угроза ракетных ударов РФ: оккупанты готовят массированные атаки – ИгнатВидео

Реклама
14:26

Перед годовщиной вторжения Путин выступит с тирадой: Песков рассказал, о чем будет говорить диктатор

14:23

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

14:22

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

14:17

Несется новый снежный циклон: синоптики назвали самый морозный день в УкраинеВидео

13:48

Украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области

13:39

Индексация пенсий весной: кто обязан получить не менее 4395 грн и доплату в 523 грнВидео

13:27

Все может резко изменится: в ВСУ заявили о готовности к возможному наступлению из БеларусиВидео

13:25

ВСУ перейдут в быстрое контрнаступление: экс-шеф ЦРУ назвал вероятные сроки

13:22

Как спасти крупу от крупяного жучка: лайфхаки, чтобы по квартире не летала жирная моль

13:17

Украина уже 5 раз возвращала Крым, в этом году сделает это и в шестой раз - Палий

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять