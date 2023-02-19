"У Путина нет выхода, он бежит к пропасти": Фейгин рассказал о расколе в окружении диктатора

Российский оппозиционер подчеркнул, что положение российского диктатора внутри самой России уже сейчас ухудшается.

Фейгин рассказал о расколе в окружении российского диктатора / сайт Кремля, скриншот

Российские оккупационные войска уже год воюют в Украине, однако не могут достичь никаких успехов. В связи с этим российский диктатор Владимир Путин оказался в очень сложном положении, из которого не может выбраться. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как отметил Фейгин в эфире 24 канала, последним шансом, на который надеется российский диктатор, могло бы стать новое наступление России. Для этого глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Однако, по мнению российского оппозиционера, новое наступление армии РФ не будет успешным.

"Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не займет новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все", - сказал Фейгин.

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По его словам, положение российского диктатора внутри самой России уже сейчас ухудшается. Причем Запад не вмешивается во внутреннюю политику страны-агрессора.

Фейгин считает, что на настроения российской элиты влияют санкции, изоляция, проблемы с их капиталами и активами на Западе.

"То есть Запад создает ситуацию, при которой не надо будет специально что-то делать. Элита сама может справиться с Путиным", - отметил он.

Оппозиционер рассказал, что уже сейчас во властной верхушке России разгораются серьезные конфликты. В частности, речь идет о соперничестве между ЧВК Вагнера и руководством армией РФ.

По словам правозащитника, фактически ЧВК Вагнер обвиняет руководство так называемой "СВО" в том, что оно не поддерживает вагнеровцев.

Фейгин подчеркнул, что процесс раскола внутри российских элит уже происходит. Однако пока его цели направлены не лично на Путина. Но ситуация может измениться.

"Не факт, что все хотят продолжения войны в таком виде, как она происходит сейчас. Если бы Россия побеждала, то и таких конфликтов не было бы", - предположил правозащитник.

Он добавил, что российские элиты все время рассчитывают на определенный перелом, который должен произойти на фронте. Однако этого не произойдет, ведь союзники Украины четко дали понять, что России ничего не светит в этой войне.

"У Путина нет выхода. Он стремительно движется по очень узкому проходу и фактически бежит к пропасти. И при этом глава Кремля уже не может изменить курс", - сказал Фейгин.

Оппозиционер отметил, что Путин понимает, что у него нет никаких вариантов, и тянет за собой в пропасть и свое окружение.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Напомним, недавно правозащитник Марк Фейгин заявил, что российский диктатор Владимир Путин до конца года хочет завершить войну в Украине и взять паузу на несколько лет.

"Сейчас цель – прекратить войну на статусе кво. Как можно больше взять территорий, желательно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, закрепиться и пытаться закончить это все, взяв паузу на несколько лет, возможно, на несколько десятков лет, но сейчас цели захватить всю Украину – они нереальны, это невозможно", - заявил Фейгин.

Также Фейгин заявлял, что мечта российского диктатора Владимира Путина захватить Киев не осуществится, ведь, принимая во внимание темп продвижения российского оккупационного войска на других направлениях, в столицу Украины захватчики могут прийти разве что через 20-30 лет.

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