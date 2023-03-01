Путин использует оперативную паузу для подготовки к затяжной войне в Украине – итальянская разведка

Москва пытается использовать период относительной стагнации, чтобы возобновить деятельность российского ВПК, который начинает ощущать влияние западных санкций.

Путин готовится к затяжной войне в Украине / Фото kremlin.ru

Кремль стремится подготовиться к продолжительной войне в Украине, поэтому оперативную паузу на фронте хочет использовать для того, чтобы восстановить свои силы. Об этом говорится в отчете итальянской разведки, представленном парламенту страны, пишет газета La Stampa.

В отчете говорится, что российский диктатор Владимир Путин признал, что у его армии возникли трудности в противодействии Силам обороны Украины. Именно с этим связана реструктуризация вооруженных сил, которую хотят провести в РФ. Там намерены увеличить общую численность армии до 1,5 млн солдат.

"Москва пытается использовать этот период относительной стагнации, чтобы возобновить деятельность российского военно-промышленного комплекса, который, обладая большими производственными мощностями, начинает ощущать на себе влияние западных санкций", – говорят в разведке.

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Там также считают, что Россия продолжит пытаться вмешиваться в процессы принятия решений в странах НАТО. По данным итальянских разведчиков, Москва будет еще активнее прибегать к манипуляциям, кибератакам, дезинформации, шантажу и использованию мигрантов и энергетики как рычагов влияния.

"Стратегические неудачи Путина объясняются неправильной интерпретацией украинского сценария, недооценкой масштабов, быстротой и сплоченностью ответа Запада на вторжение в Украину и недооценкой стойкости украинского народа и войск", – добавили в разведке.

Напомним, латвийские спецслужбы считают, что после зимней передышки РФ планирует начать новое наступление. При этом не исключена новая попытка атаки на Киев.

Как говорится в отчете Службы безопасности Латвии, полная оккупация Донбасса является минимальной тактической целью для России. При этом сигналы, которые присылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов оккупанты не имеют.

"Большое наступление России, которое является их целью, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление", – сказал Буданов.

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