УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин использует оперативную паузу для подготовки к затяжной войне в Украине – итальянская разведка

1 марта 2023, 07:20
Москва пытается использовать период относительной стагнации, чтобы возобновить деятельность российского ВПК, который начинает ощущать влияние западных санкций.
Путин, Шойгу, Герасимов
Путин готовится к затяжной войне в Украине / Фото kremlin.ru

Кремль стремится подготовиться к продолжительной войне в Украине, поэтому оперативную паузу на фронте хочет использовать для того, чтобы восстановить свои силы. Об этом говорится в отчете итальянской разведки, представленном парламенту страны, пишет газета La Stampa.

В отчете говорится, что российский диктатор Владимир Путин признал, что у его армии возникли трудности в противодействии Силам обороны Украины. Именно с этим связана реструктуризация вооруженных сил, которую хотят провести в РФ. Там намерены увеличить общую численность армии до 1,5 млн солдат.

"Москва пытается использовать этот период относительной стагнации, чтобы возобновить деятельность российского военно-промышленного комплекса, который, обладая большими производственными мощностями, начинает ощущать на себе влияние западных санкций", – говорят в разведке.

видео дня

Там также считают, что Россия продолжит пытаться вмешиваться в процессы принятия решений в странах НАТО. По данным итальянских разведчиков, Москва будет еще активнее прибегать к манипуляциям, кибератакам, дезинформации, шантажу и использованию мигрантов и энергетики как рычагов влияния.

"Стратегические неудачи Путина объясняются неправильной интерпретацией украинского сценария, недооценкой масштабов, быстротой и сплоченностью ответа Запада на вторжение в Украину и недооценкой стойкости украинского народа и войск", – добавили в разведке.

Напомним, латвийские спецслужбы считают, что после зимней передышки РФ планирует начать новое наступление. При этом не исключена новая попытка атаки на Киев.

Как говорится в отчете Службы безопасности Латвии, полная оккупация Донбасса является минимальной тактической целью для России. При этом сигналы, которые присылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России уже началось. Оно продолжается на ряде направлений, однако успехов оккупанты не имеют.

"Большое наступление России, которое является их целью, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление", – сказал Буданов.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин новости Украины и мира война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:31

Путин заговорил о распаде России: политолог объяснил причину

07:20

Путин использует оперативную паузу для подготовки к затяжной войне в Украине – итальянская разведка

06:51

Лукашенко может помочь России и Китаю обойти западные санкции - ISW

06:09

Как Китай будет доедать Россиюмнение

05:59

Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содойВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:20

Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

04:45

Видят ли кошки сны: чем отличается сон и зрение четырехлапого от человекаВидео

04:15

Даша Кацурина призналась, что делала пластику, и показала интимное фото

03:45

Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски

Реклама
03:20

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

03:15

Военный эксперт рассказал, почему враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ

02:45

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

02:12

Морковь будет как палка колбасы: как правильно подкармливать овощ солью

01:43

Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023Видео

00:51

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

00:00

Мейхер выгнулась в прозрачном платье и показала кругленькие бедра

28 февраля, вторник
23:45

Россияне готовят массированную ракетную атаку: в ОК "Юг" сообщили об активности вражеской авиацииВидео

23:42

"У нее болезнь": Киркоров назвал "настоящую" причину переезда Пугачевой в ИзраильВидео

23:01

"Готовим наших воинов к активным действиям": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

22:48

В начале марта ударит мороз: синоптики дали тревожный прогноз для УкраиныВидео

Реклама
22:29

"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в мартеВидео

22:12

Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

21:58

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

21:50

Алена Мозговая перенесла операцию

21:49

Помчались пожарные и скорые: на аэродроме в российском Ейске произошла мощная "бавовна"Видео

21:36

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

21:05

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантовВидео

21:05

Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой сталаВидео

21:03

Собирают данные из соцсетей: в Литве посоветовали перестать пользоваться популярным приложением

21:02

Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден ПанеттьериВидео

20:56

"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в БахмутеВидео

20:53

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

20:38

"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима КремляВидео

20:27

В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16Видео

20:13

"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны ЛитвыВидео

20:04

"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в УкраинеВидео

19:53

"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из ХарьковаВидео

19:49

Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скороВидео

19:39

Кристина Соловий поделилась личным горем

19:20

Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людяммнение

Реклама
19:07

"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскуюВидео

19:06

"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестойВидео

18:57

"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасностиВидео

18:55

В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митингВидео

18:32

Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семьюВидео

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощВидео

18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять