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Новая атака РФ и затяжная война до 2024 года: в Латвии дали тревожный прогноз

28 февраля 2023, 14:56
РФ не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям, считают в Риге.
ВСУ, война, украинские военные
В Латвии прогнозируют затяжную войну / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

После зимней передышки РФ планирует начать новое наступление. При этом не исключена новая попытка атаки на Киев.

Как говорится в отчете Службы безопасности Латвии, полная оккупация Донбасса является минимальной тактической целью для России.

Латвийские спецслужбы считают, что сигналы, которые присылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф.

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"Восстановление мирных переговоров пока невозможно - Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям", — говорится в опубликованном документе.

Вместе с тем уточняется, что ключевым фактором, который может обеспечить победу Украины, является увеличение военной поддержки со стороны союзников, в частности – поставки большего объема вооружений ВСУ.

"В 2023 году Украина продолжит обращаться к международному сообществу с просьбой не допустить наступления усталости от войны. Россия будет продолжать прилагать усилия для подрыва западной поддержки Украины, пытаясь расколоть Запад и продолжая распространять ядерные угрозы", — добавили в СБ Латвии и уточнили, что такой сценарий маловероятен из-за рисков прямого вмешательства Запада в войну и негативной реакции Китая и Индии.

Напомним, 24 февраля 2023 исполнился год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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Латвия война России и Украины
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