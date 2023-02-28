'Готовим наших воинов к активным действиям': Зеленский провел срочное заседание Ставки

Украинский гарант подчеркнул, что военное руководство Украины начало подготовку бойцов к освобождению территорий.

Зеленский провел срочное заседание Ставки / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 февраля, провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Снова в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, Главком, командующие направлений. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений", - рассказал президент.

Как отметил Зеленский, горячее всего сейчас на Бахмутском направлении. Там сейчас продолжаются бои.

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"Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", - сообщил он.

По его словам, российские захватчики вообще не считают людей, отправляя их на постоянные штурмы украинских позиций. Интенсивность боев лишь нарастает. Однако украинские защитники мужественно держат оборону.

"Конечно, рассмотрели на ставке и другие направления на Донбассе, также зоны ответственности группировок "Таврия" и "Одесса". Генерал Мо**алев доложил о ситуации вокруг Херсона и в области", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что только за эти сутки российские захватчики обстреляли Херсонщину более 30 раз. Оккупанты били прямо по улицам, по мирным людям. Сейчас известно о четырех погибших. Глава государства подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы подавить террористов.

"Генерал Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы – контроль за ситуацией у наших сил", - сообщил президент.

Также Зеленский проинформировал, что Украина готовит своих воинов к контрнаступлению, ради освобождения нашей земли.

"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", - подчеркнул украинский гарант.

Ситуация на Донбассе

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить всю Донецкую и Луганскую область до 31 марта.

В связи с этим российские оккупационные войска усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Бывший главарь самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) заявил, что сепаратистские силы на Донбассе ожидает крах до мая 2023 года. По его убеждению, у оккупантов есть 2-3 недели для наступления – дальше воевать уже нечем. Боевик заявил, что у оккупантов есть много проблем – множество раненых военнослужащих, отсутствие надлежащих выплат солдатам и многое другое.

"Март на территории юга России, "Новороссии" и "Малороссии" – это очень проблемный месяц... Тут вопрос в том, что будут делать наши? 2-3 недели осталось на проведение активных операций на фронте", - отметил Стрелков-Гиркин, вспомнив о том, что в Украину едет тяжелая западная техника.

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