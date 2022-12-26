"Завалю всех": командир РФ избил оккупантов-дезертиров, сбежавших с позиций на фронте

В Сети опубликована видеозапись, на которой российский командир избил резиновой дубинкой мобилизованных за то, что те оставили позиции.
Отметим, что мобилизованных оккупантов было по меньшей мере десять. Видео опубликовано в Сети.
Отметим, что для подавления сопротивления, офицер РФ приказал одному из военных стрелять, если кто-то дернется.
Как уточняет известный блогер Александр Невзоров, экзекуцию над мобилизованными из Подмосковья устроил полковник оккупационной армии РФ.
"Причём сам он уже трижды драпал с передовой, нажирался и сутками где-то вылеживался. (По мнению подчиненных - трус, упырь и редкостный вор)", - отметил он.
Блогер подчеркнул, что мобилизованные РФ сбежали с линии фронта под предлогом эвакуации раненого оккупанта.
"Заковыка была лишь в том, что отгоняя друг друга от лакомого "эвакуанта", они устроили на позиции лютый мордобой, пихание прикладами, взаимное дубашенье "мухами" и метание патронных ящиков в товарищей по оружию. В результате - договорились нести одного идиота вдесятером. Шумною толпой понесли, но в процессе "уноса" "безвозвратно утратили" двоих очкариков", - добавил Невзоров.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:
Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.
В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.
О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.
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