"Завалю всех": командир РФ избил оккупантов-дезертиров, сбежавших с позиций на фронте

Мобилизованные РФ сбежали с линии фронта под предлогом эвакуации раненого оккупанта.

Россиских мобилизованных избивают их командиры / Telegram, Радио Свобода

В Сети опубликована видеозапись, на которой российский командир избил резиновой дубинкой мобилизованных за то, что те оставили позиции.

Отметим, что мобилизованных оккупантов было по меньшей мере десять. Видео опубликовано в Сети.

Отметим, что для подавления сопротивления, офицер РФ приказал одному из военных стрелять, если кто-то дернется.

Как уточняет известный блогер Александр Невзоров, экзекуцию над мобилизованными из Подмосковья устроил полковник оккупационной армии РФ.

"Причём сам он уже трижды драпал с передовой, нажирался и сутками где-то вылеживался. (По мнению подчиненных - трус, упырь и редкостный вор)", - отметил он.

Блогер подчеркнул, что мобилизованные РФ сбежали с линии фронта под предлогом эвакуации раненого оккупанта.

"Заковыка была лишь в том, что отгоняя друг друга от лакомого "эвакуанта", они устроили на позиции лютый мордобой, пихание прикладами, взаимное дубашенье "мухами" и метание патронных ящиков в товарищей по оружию. В результате - договорились нести одного идиота вдесятером. Шумною толпой понесли, но в процессе "уноса" "безвозвратно утратили" двоих очкариков", - добавил Невзоров.

/ Скриншот

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Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

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