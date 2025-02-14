Зеленский анонсировал визит в ОАЭ и раскрыл, будут ли переговоры с РФ и США

Владимир Зеленский посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. видео дня 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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Зеленский анонсировал три встречи с президентом Эрдоганом

Президент посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Однако встреч с россиянами и американской стороной там не будет, подчеркнул он в ходе общения с журналистами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"У меня официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа, и вопрос обмена заключенными", - рассказал глава государства.

Он также отметил, что после этого он планирует посетить Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством с Его Королевским Высочеством.

"Это будет в течение двух или трех дней. У меня будет три встречи с президентом Эрдоганом в Турции. Я не буду встречаться с россиянами, но я не буду встречаться там и с американцами", - сказал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных должностных лиц США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина будет участницей переговоров о завершении войны. Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене.

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

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