Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский анонсировал визит в ОАЭ и раскрыл, будут ли переговоры с РФ и США

Алексей Тесля
14 февраля 2025, 13:40
154
Владимир Зеленский посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

видео дня

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Важно:

  • Зеленский анонсировал три встречи с президентом Эрдоганом
  • Президент посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Однако встреч с россиянами и американской стороной там не будет, подчеркнул он в ходе общения с журналистами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"У меня официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа, и вопрос обмена заключенными", - рассказал глава государства.

Он также отметил, что после этого он планирует посетить Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством с Его Королевским Высочеством.

"Это будет в течение двух или трех дней. У меня будет три встречи с президентом Эрдоганом в Турции. Я не буду встречаться с россиянами, но я не буду встречаться там и с американцами", - сказал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных должностных лиц США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина будет участницей переговоров о завершении войны. Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене.

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который назвал "длительным и продуктивным".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Саудовская Аравия Владимир Зеленский Мюнхенская конференция 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

15:05Украина
Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

14:42Украина
"Дрон шел на высоте 85 метров": какой радиационный фон на ЧАЭС после удара

"Дрон шел на высоте 85 метров": какой радиационный фон на ЧАЭС после удара

14:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Последние новости

15:10

Рианна привела детей на суд, где решают судьбу их отца

15:08

Для чего хозяйки вешают пленку с пузырьками на окна: гениальный лайфхакВидео

15:05

Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

15:02

Как подростки: влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото

14:42

Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляцияМюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция
14:36

"Дрон шел на высоте 85 метров": какой радиационный фон на ЧАЭС после удара

14:30

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

13:40

Зеленский анонсировал визит в ОАЭ и раскрыл, будут ли переговоры с РФ и США

13:38

Можно ли праздновать 40-летие: окончательный ответ священникаВидео

Реклама
13:36

100-150 тысяч военных: Зеленский предупредил о новом наступлении врага с севера

13:13

Украинские защитники трогательно поздравили любимых с Днем святого ВалентинаФотоВидео

13:01

Жених Леси Никитюк намекнул на свадьбу: "Жена говорит"

12:51

План США и удар по ЧАЭС: Зеленский сделал важное заявление об окончании войны

12:48

Встреча Зеленского и Вэнса отложена из-за доработки США проекта меморандума – СМИ

12:38

Не просто наклейка: что означает желтый круг с тремя черными точками на авто

12:33

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвал точную дату

12:30

"Солдат отвели": где из-за масштабных потерь на фронте агрессоры "дали драпака"

12:14

Моди сделал заявление о завершении войны в Украине: что сказал

11:51

Как правильно использовать металлическую губку: что можно и нельзя ею мыть

11:51

Трамп дал шанс на мир, но переговоры может вести только Зеленский – Макрон

Реклама
11:23

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

11:08

В Мюнхене все злые из-за удара РФ по ЧАЭС, США много инвестировали в укрытие - ОПФото

10:58

Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры: в США выдвинули требование

10:57

Девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ: в Сети раскрыли детали прилетов

10:53

Еще не испытывала такой боли: Кардашьян ошарашила видом спины после корсета

10:49

Большинство использует неправильно: для чего нужен ящик под духовкой

10:37

После "голого" Грэмми: Канье Уэст и его жена разводятся

10:31

Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы: Рубио сделал заявление

10:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Обезьянам - встреча, Змеям - споры

10:19

Цены рекордно обвалились: какой популярный овощ теперь стоит копейки

10:16

США могут разместить войска в Украине: Вэнс назвал условие

09:44

Нужно ли снимать белую пенку во время приготовления супа: ответ удивит

09:33

РФ ударила по укрытию ЧАЭС, защищающему мир от радиации: Зеленский сделал заявлениеФото

09:12

Гороскоп на завтра 15 февраля: Ракам - большие деньги, Девам - веселье

09:00

В Украину идет опасная погода: каким регионам приготовиться

08:48

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

08:46

Поздравления с Днем святого Валентина - нежные картинки и слова для любимых

08:44

РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

08:00

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элитмнение

07:46

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

Реклама
06:55

Глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие

06:10

Путин и его Маск(а)мнение

05:05

Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы

04:30

"Победа Украины возможна через полгода": генерал-разведчик раскрыл сценарийВидео

03:30

Какой цвет краски для волос может быть вредным: главная причина в составе

03:00

Справится только сверхразум: найдите 5 спрятанных кошельков в магазине за 11 сек

02:22

Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответилВидео

02:00

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

01:57

Названо время года, когда чаще всего рождаются самые счастливые дети

01:30

Запад хочет отправить 18-летних в окопы: пойдет ли на такой шаг власть Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять