Что будет с Украиной без помощи США: военный назвал последствия

Заявления Трампа о помощи Украине повлияли на Европу, которая поняла всю опасность России.

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Дональд Трамп, войска НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот foxnews.com/video, nato.int

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Как обстоят дела с вооружением на фронте

Чем грозит возможный отказ США от финансирования помощи Украине

В том случае, если США остановят поставки военной помощи Украине - это не повлияет категорически на ситуацию на фронте.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, пишет УНИАН. По его словам, Украина сейчас имеет запасы оружия.

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"Мы не сдадимся завтра. Не провалится фронт, есть запасы оружия, все в порядке. И не исключительно американским оружием мы живем. Мы живем украинским оружием, украинскими дронами, ракетами. Живем европейским оружием, снарядами, чешская инициатива есть. И я убежден, что Соединенные Штаты не прекратят ни помощь, ни тем более продажу оружия. Все будет хорошо. Нас просто хотят запугать, сломать", - заявил он.

Также Сазонов отметил, что заявления Трампа о помощи Украине повлияли на Европу, которая поняла всю опасность России.

"Европейцы не стали добрее, не стали заботиться о нас. До них неожиданно дошло, что если мы не удержимся, то они следующие. Здесь тот случай, когда страх начал работать на пользу. Они поняли, что надо увеличивать расходы на оружие. И надо помогать Украине как можно быстрее. Иначе завтра вы будете кормить российских бурятов. Этот испуг, который сделал Трамп, заставил их проснуться. Им была нужна эта тряска", - добавил Сазонов.

помощь США, инфографика / Инфографика Главред

Военная помощь США - что известно

Народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что США приостановили продажу оружия в Украину. По его словам, компании ждут решения Белого дома о продолжении поставок.

По его словам, сейчас все ожидают решения, которое позволит хотя бы закупать вооружение за собственные средства. Есть надежда, что даже в таком формате поставки оружия будут продолжаться.

Тем временем заявления Костенко опровергла народный депутат Украины Александра Устинова. По ее словам, Соединенные Штаты Америки не останавливали продажу оружия Украине. Устинова призвала "проверять информацию" и "не подливать масла в огонь".

"США не останавливали продажу оружия Украине. Друзья-журналисты, пожалуйста, проверяйте информацию перед публикацией. Мы сейчас живем в очень тяжелые времена, не стоит подливать масла в огонь", - написала она в Facebook.

Стоит отметить, что Устинова не является членом профильного комитета. Однако является главой временной следственной комиссии по мониторингу международной помощи, поэтому может владеть информацией относительно объемов и сроков поставок вооружения.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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