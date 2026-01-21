Укр
Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

Сергей Кущ
21 января 2026, 16:30
В большинстве случаев медленная зарядка — это не проблема смартфона, а результат неправильных аксессуаров или условий.
Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие ошибки допускают при зарядке телефонов
  • Как значительно ускорить зарядку телефона

Многие пользователи уверены, что медленная зарядка смартфона — это "норма" или признак изношенной батареи. На самом деле в большинстве случаев проблема куда проще: люди допускают типичные ошибки и не используют возможности своих устройств на полную.

Издание Make Use Of объяснило, какие факторы чаще всего мешают быстрой зарядке через USB-C.

видео дня

Ошибка №1. Неподходящий зарядный адаптер

Даже если смартфон поддерживает быструю зарядку, это не означает, что он всегда будет заряжаться на максимальной мощности. Для этого нужен адаптер с достаточной мощностью. Если блок слабее, зарядка будет идти, но значительно медленнее.

Важно понимать:

  • адаптер с большей мощностью, чем требуется, не навредит устройству — смартфон сам возьмет нужный максимум;
  • адаптер с недостаточной мощностью ограничит скорость зарядки.

Во многих случаях производители кладут в коробку стандартные или вовсе не самые мощные решения. Например, Samsung указывает, что Samsung Galaxy S25 Ultra поддерживает зарядку до 45 Вт, но адаптер в комплект не входит — только кабель. В то же время OnePlus часто комплектует свои смартфоны полноценными быстрыми зарядками.

Ошибка №2. Медленный или некачественный кабель

Даже самый мощный адаптер не поможет, если используется неподходящий кабель. Дешевые или старые USB-кабели часто становятся "узким местом" и заметно замедляют процесс.

При выборе кабеля стоит учитывать:

поддержку стандартов USB Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge;

силу тока:

  • 3 А — достаточно для устройств до 60 Вт;
  • 5 А — требуется для мощных зарядок до 100 Вт (актуально для ноутбуков);
  • длину и толщину: короткие и более толстые кабели передают энергию эффективнее.

Проблема часто возникает вне дома — в автомобиле, офисе или у друзей, где используются сторонние кабели. В результате смартфон вроде бы подключен, но заряжается заметно дольше.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Ошибка №3. Зарядка в неподходящих условиях

Температура и условия эксплуатации напрямую влияют на скорость зарядки. Если телефон лежит под прямыми солнечными лучами, в жарком помещении или в плотном чехле, система защиты снижает мощность, чтобы избежать перегрева.

Чтобы зарядка шла быстрее, рекомендуется:

  • держать смартфон в прохладном и затененном месте;
  • снимать плотный чехол при длительной зарядке;
  • закрывать ресурсоемкие приложения и фоновую активность.

Об источнике: MakeUseOf

MakeUseOf (MUO) — это крупный англоязычный технологический онлайн-ресурс, запущенный в 2007 году, ориентированный на советы, руководства и обзоры в сфере технологий. Он помогает пользователям лучше понимать и использовать технологии, гаджеты, приложения, софт и интернет-сервисы через простые и понятные статьи, How-to-гайды, обзоры продуктов и объяснения технических концепций. Сайт входит в портфель технологических публикаций компании Valnet Inc. и привлекает миллионы читателей благодаря практическим советам и подробным объяснениям.

