Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефона

Эксперты не рекомендуют регулярно оставлять телефон подключённым на всю ночь.

Вы узнаете:

Как безопасно заряжать телефон ночью

Стоит ли держать телефон на зарядке всю ночь

Когда лучше заряжать телефон — днём или ночью

Многие привыкли оставлять смартфон на подзарядке во время сна, но это далеко не всегда безопасно.

Хотя современные телефоны умеют автоматически отключать подачу тока при полном заряде, в фоновом режиме могут запускаться обновления или другие процессы, которые снова потребляют энергию, пишет Главред.

Постоянное "подхватывание" тока приводит к ускоренному износу аккумулятора и разрушению электролита.

Как безопасно заряжать телефон ночью

Если вы всё же оставляете устройство на зарядке во время сна, важно соблюдать несколько правил:

Поставьте телефон на твёрдую, огнестойкую поверхность, подальше от подушек, одеял и других легко воспламеняющихся предметов.

Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства с функциями защиты от перегрева и короткого замыкания.

Стоит ли держать телефон на зарядке всю ночь

Эксперты не рекомендуют регулярно оставлять телефон подключённым на всю ночь. Полный цикл зарядки до 100% и последующее поддержание заряда ускоряют старение батареи.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, лучше придерживаться "золотой середины": не доводить батарею до полного разряда и не держать её постоянно на максимальном заряде.

Когда лучше заряжать телефон — днём или ночью

Идеального времени для зарядки нет. Ночной режим часто рассматривается как удобный, но ежедневная зарядка на всю ночь постепенно снижает ёмкость батареи. Более разумный подход — следить за уровнем заряда и подзаряжать устройство короткими интервалами в течение дня.

Правильная зарядка телефона: советы экспертов

Специалист по технике подчеркнул, что нет необходимости сразу отключать смартфон после достижения 100% заряда — это не сказывается на долговечности аккумулятора. При этом важно помнить, что во время зарядки устройство нагревается, поэтому его нельзя накрывать подушками или одеялами. Телефон следует размещать на твёрдой, открытой поверхности, вдали от легко воспламеняющихся предметов, писало издание Express.

