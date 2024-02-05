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Как правильно написать "пів/ночі" и "пів/острів": Авраменко дал однозначный ответ

Алёна Воронина
5 февраля 2024, 10:47обновлено 5 февраля, 11:18
Иногда в написании этих слов может возникать путаница. Языковед объяснил, как не делать ошибок.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно написать "пів/ночі" и "пів/острів"/ колаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Когда нужно передать на письме, например, что вы съели половину яблока или половину дня провели на работе, стоит использовать числительное "пів". Но нередко может возникать путаница относительно того, как правильно писать это числительное со словами – вместе, отдельно или через дефис.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как использовать это числительное правильно и не делать ошибок.

Языковед в своем уроке сначала предложил выполнить тестовое задание. Нужно из трех вариантов выбрать, как правильно написать "пів/ночі":

  • А. вместе – "півночі",
  • Б. отдельно – "пів ночі",
  • В. с дефисом – "пів-ночі".

"Друзья, как только не пишут числительное "пів" со следующим словом: и вместе, и отдельно, и с дефисом. Но согласно нормам нового правописания, числительное "пів" (половина чего-то) пишем отдельно с существительными в родительном падеже ("кого? чого?"). Вот например, "пів яблука" – это то же самое, что "половина яблука". Так же "пів Києва", "пів ночі", "пів острова", – объяснил Авраменко.

В то же время он объяснил, что вместе "пів" пишем только с существительными в именительном падеже (хто? що?): "північ", "південь", "півострів". Ведь никакой половины часть "пів" в этих словах не обозначает.

"Итак, "пів ночі", "пів дня", "пів острова" отдельно, а "північ", "південь", "півострів" вместе. В заключение лишь добавлю – давайте заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно написать "пів/ночі" и "пів/острів":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как сказать на украинском "куй железо, пока горячо". Не всем известно, как правильно переводится это выражение. В украинском языке есть несколько благозвучных соответствий.

Также ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "брати участь" или "приймати участь". Нередко в речи путают слова "брати" и "приймати" и неправильно используют одно из них вместо другого.

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