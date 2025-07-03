Яблочко от яблони: у кого из украинских знаменитостей талантливые дети

Главред разбирался, кто из украинских селебритиз может похвастаться своими талантливыми детьми.

https://glavred.info/starnews/yablochko-ot-yabloni-u-kogo-iz-ukrainskih-znamenitostey-talantlivye-deti-10678364.html Ссылка скопирована

Какие таланты есть у детей украинских селебрити / Коллаж Главред, фото Instagram/liliia.rebrik, sonyaxkiperman

Украинская нация, украинцы, испокон веков славилась своими талантами, особенной харизмой и удивительными способностями обучаться новому. Мы можем гордиться своими творческими способностями, а наши, как предки, так и современные сограждане, уже давно "гремят" по миру, прославляя свою родину.

И если мы уже привыкли ко многим знаменитым именам, начиная от телеведущих, заканчивая музыкантами и художниками, то вот и появился тот самый повод удивиться. Ведь у этих самых селебрити подрастают не менее талантливые дети.

И начать, как кажется редакции Главред, стоит с девочки по имени Диана, дочери хореографа Андрея Дикого и его супруги - актрисы и телеведущей Лилии Ребрик.

Диана Дикая (дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого)

Диана Дикая пошла по стопам своего папы, который занимается бальными танцами еще с далеких 90-х. Теперь же профессиональным танцором стала его дочь Диана. Практически каждые выходные пара участвует в соревнованиях, занимая призовые места.

Диана Дикая на соревнованиях / Фото Instagram/ liliia.rebrik

Еще в прошлом году Диана и ее партнер танцевали в младшей категории, а теперь уже танцуют в профессионалах. Дети достигли той категории, когда по нормам данного вида спорта им позволены сложные танцевальные фигуры, яркие костюмы и взрослый макияж.

Диана Дикая на соревнованиях / Фото Instagram/ liliia.rebrik

Что ж, похоже эта девочка скоро будет более чем достойно представлять Украину на паркете международных соревнований.

Сати (дочь Катерины Сильченко и бизнесмена Камо Багдасаряна)

К слову, бальными танцами также занимается дочь модельера и владелицы бренда Катерины Сильченко Сати.

Дочь Кати Сильченко Сати / Фото Instagram/satibykati

Девочка также бывает на профессиональных соревнованиях, выступает по стандартной и латиноамериканской программах и частенько радует свою маму яркими выступлениями и наградами. Интересно, что мама Сати Катя Сильченко также занималась бальными танцами и на редких видео, где она танцует, можно увидеть грацию и пластику модельера.

Варвара (дочь Евгения и Ксении Кошевых)

Дочь украинского шоумена Евгения Кошевого не танцует, в отличие от предыдущих двух девочек, а поет. Пением Варвара увлекается давно. Она уже дважды принимала участие в проекте "Голос. Дети". Так, она впервые оказалась перед микрофоном на большой сцене в свои восемь лет. К тому же Варвара даже была финалисткой Нацотбора на "Детское Евровидение-2019", но уступила место другому участнику.

Варвара Кошевая замечательно поет / instagram.com/kosshevayaa

Между тем, она продолжает совершенствовать свои навыки. Так, в прошлом году сеть покорило исполнение Варварой сложного хита легендарной Уитни Хьюстон I wanna run to you.

Соня Киперман (дочь Веры Брежневой)

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман - модель и актриса. Модельную карьеру Соня начала делать в подростковом возрасте. Училась в модельной школе, снималась для глянцев, участвовала в модных показах. Киперман представляла коллекции разных дизайнеров.

Старшая дочь Брежневой Соня Киперман / Фото instagram.com/sonyaxkiperman

Помимо карьеры модели Соня пробует себя в кино. Будучи подростком, дочь певицы занималась актерским мастерством, а также ездила в США на актерские мастер-классы.

Кинодебют девушки состоялся в популярном американском сериале "Дневники вампира". Соня появилась в двух сериях шестого сезона. Следующим ее кинопроектом стала украинская комедия "Квартала 95" - "8 лучших свиданий", где главную роль сыграли ее мама Вера Брежнева и Владимир Зеленский.

Дмитрий Решетник (сын ведущего Григория Решетник)

А вот у телеведущего Григория Решетника, похоже подрастает звезда футбола. Мальчик профессионально занимается спортом и уже не раз становился лучшим игроком.

Сын Григория Решетника - будущая звезда футбола / Фото Instagram

Возможно, через несколько лет имя Дмитрия Решетника будут знать футбольные фанаты по всему миру.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред