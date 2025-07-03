Яблочко от яблони: у кого из украинских знаменитостей талантливые дети

Украинская нация, украинцы, испокон веков славилась своими талантами, особенной харизмой и удивительными способностями обучаться новому. Мы можем гордиться своими творческими способностями, а наши, как предки, так и современные сограждане, уже давно "гремят" по миру, прославляя свою родину.
И если мы уже привыкли ко многим знаменитым именам, начиная от телеведущих, заканчивая музыкантами и художниками, то вот и появился тот самый повод удивиться. Ведь у этих самых селебрити подрастают не менее талантливые дети.
И начать, как кажется редакции Главред, стоит с девочки по имени Диана, дочери хореографа Андрея Дикого и его супруги - актрисы и телеведущей Лилии Ребрик.
Диана Дикая (дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого)
Диана Дикая пошла по стопам своего папы, который занимается бальными танцами еще с далеких 90-х. Теперь же профессиональным танцором стала его дочь Диана. Практически каждые выходные пара участвует в соревнованиях, занимая призовые места.
Еще в прошлом году Диана и ее партнер танцевали в младшей категории, а теперь уже танцуют в профессионалах. Дети достигли той категории, когда по нормам данного вида спорта им позволены сложные танцевальные фигуры, яркие костюмы и взрослый макияж.
Что ж, похоже эта девочка скоро будет более чем достойно представлять Украину на паркете международных соревнований.
Сати (дочь Катерины Сильченко и бизнесмена Камо Багдасаряна)
К слову, бальными танцами также занимается дочь модельера и владелицы бренда Катерины Сильченко Сати.
Девочка также бывает на профессиональных соревнованиях, выступает по стандартной и латиноамериканской программах и частенько радует свою маму яркими выступлениями и наградами. Интересно, что мама Сати Катя Сильченко также занималась бальными танцами и на редких видео, где она танцует, можно увидеть грацию и пластику модельера.
Варвара (дочь Евгения и Ксении Кошевых)
Дочь украинского шоумена Евгения Кошевого не танцует, в отличие от предыдущих двух девочек, а поет. Пением Варвара увлекается давно. Она уже дважды принимала участие в проекте "Голос. Дети". Так, она впервые оказалась перед микрофоном на большой сцене в свои восемь лет. К тому же Варвара даже была финалисткой Нацотбора на "Детское Евровидение-2019", но уступила место другому участнику.
Между тем, она продолжает совершенствовать свои навыки. Так, в прошлом году сеть покорило исполнение Варварой сложного хита легендарной Уитни Хьюстон I wanna run to you.
Соня Киперман (дочь Веры Брежневой)
Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман - модель и актриса. Модельную карьеру Соня начала делать в подростковом возрасте. Училась в модельной школе, снималась для глянцев, участвовала в модных показах. Киперман представляла коллекции разных дизайнеров.
Помимо карьеры модели Соня пробует себя в кино. Будучи подростком, дочь певицы занималась актерским мастерством, а также ездила в США на актерские мастер-классы.
Кинодебют девушки состоялся в популярном американском сериале "Дневники вампира". Соня появилась в двух сериях шестого сезона. Следующим ее кинопроектом стала украинская комедия "Квартала 95" - "8 лучших свиданий", где главную роль сыграли ее мама Вера Брежнева и Владимир Зеленский.
Дмитрий Решетник (сын ведущего Григория Решетник)
А вот у телеведущего Григория Решетника, похоже подрастает звезда футбола. Мальчик профессионально занимается спортом и уже не раз становился лучшим игроком.
Возможно, через несколько лет имя Дмитрия Решетника будут знать футбольные фанаты по всему миру.
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