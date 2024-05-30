Все здание в огне: на Алтае сгорела секретная дача Путина

Пока причина возгорания неизвестна, но уже понятно, что от здания ничего не осталось.

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На Алтае сгорела дача Путина / Коллаж: Главред, фото: "Сирена"

На Алтае сгорела тайная дача российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает российское издание "Сирена".

Она расположена в Онгудайском районе Республики Алтай. Сообщается, что фото пожара, которые разлетелись в Сети, были сделаны сегодня, 30 мая. Причина возгорания пока неизвестна.

На Алтае сгорела дача Путина / фото: росСМИ

Что известно о даче Путина на Алтае

Информация о секретной даче диктатора Путина появилась в 2010 году. Сообщается, что на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей. Однако официально это является якобы санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", который принадлежит Газпрому.

видео дня

В 2011 году на территории этого "санатория" появилась охрана, которая заявляла, что охраняет объект "предназначен для отдыха высших лиц государства". В самом Газпроме, по данным издания, заявляли, что комплекс нужен якобы для "проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей". В то же время местные оппозиционные деятели неоднократно утверждали, что Путин напрямую связан с этой дачей.

На Алтае сгорела дача Путина / фото: росСМИ

Также сообщается, что в этот комплекс входит спецхозяйство, огражденное лестными территориями и фермой, где разводят маралов. Стоит отметить, что ранее ходили слухи о том, что Путин якобы купается в крови этих оленей.

Есть данные, что именно в этом месте находится "бункер Путина" рассчитанный для 100 тысяч человек.

Дворец Путина под Геленджиком - что известно о бункерах Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России начали работы по достройке секретного подземного объекта для эвакуации кремлевской верхушки в случае ядерного удара по Москве. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источник, сообщает, что масштабное строительство развернулось возле московского аэропорта "Внуково", который еще со времен СССР готовили на случай ядерной войны.

Также в сеть попали тайные кадры так называемого Дворца Путина на мысе Идокопас под Геленджиком.

Издание New York Post опубликовало снимки роскошного особняка, где проживает президент РФ Путин вместе со своей молодой сожительницей, матерью его детей, гимнасткой Алиной Кабаевой.

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