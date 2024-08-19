Заповедника 'Аскания-Нова' больше нет: что россияне с ним сделали

Российские оккупанты охотились за животными заповедника, который находится в Херсонской области, говорит Прокудин.

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Что произошло с заповедником "Аскания-Нова" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Заповедника "Аскания-Нова" уже фактически нет. Россияне вывезли оттуда немало животных, тем самым уничтожив его. Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина.

Он подтвердил информацию о том, что российские оккупанты охотились за животными заповедника, который находится в Херсонской области.

"Да, это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", - подчеркнул Прокудин. видео дня

Что известно о заповеднике "Аскания-Нова"? Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Фальц-Фейна - научно-исследовательское учреждение в системе Национальной академии аграрных наук Украины, государственный заповедник, основанный в 1898 году Фридрихом Фальц-Фейном. Аскания-Нова является уникальным не только для Украины, но и для всего мира. Это самый большой степной заповедник Европы, который ежегодно посещало около 140 тысяч туристов. Уже в 9 утра 24 февраля 2022 года автодорога в пгт Чаплинки оказалась под контролем российских захватчиков. С тех пор заповедник находится под временной российской оккупацией, из-за чего оказался в трудном положении. По информации Виктора Шаповала, директора заповедника, российские оккупанты вывозили из Аскании-Новы редких животных. Несмотря на сообщения в медиа летом 2023 года о том, что животные окажутся в Крыму, их конечным точным назначением оказался Ростов. Там животные, находящиеся под угрозой исчезновения, оказались в ноябре-декабре 2023-го года. Их дальнейшая судьба неизвестна, сообщает Википедия.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Напомним, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что общая ситуация на Херсонском направлении не изменилась после того, как ВСУ были вынуждены отойти из Крынок.

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий говорил, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра Херсонской области, в частности - и в районе населенного пункта Крынки.

Кроме того, 12 июля, партизаны из движения сопротивления "Атеш" провели диверсию возле Олешек Херсонской области. Представитель партизанского движения поджег сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из подразделений 70 мотострелковой дивизии.

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