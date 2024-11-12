"Атака 11 ноября была репетицией": когда ждать нового ракетного удара РФ

Вы узнаете:
- Сколько ракет РФ производит в месяц
- Почему оккупанты сделали паузу в массированных ракетных ударах
Последняя массированная атака страны-агрессора РФ по Украине состоялась несколько месяцев назад. Нового удара можно ожидать ближе к зимним холодам. Не исключено, что оккупанты накапливают ракеты для удара по энергетической инфраструктуре. Такое мнение озвучил военный эксперт и главный редактор Defense Express .
По его словам, ежемесячно РФ производит от 100 до 150 ракет различных типов. С момента последней атаки оккупанты могли собрать более сотни таких боеприпасов.
"Единственный вопрос, почему Россия не использует эти ракеты. Возможно, накапливает и ждет, когда удар будет наиболее эффективным", — сказал Катков в эфире 24 канала.
Эксперт не исключает, что Россия может готовиться к более сложным ударам, которые предусматривают синхронные удары с разных направлений, когда в одну цель одновременно попадают разные типы ракет. Таким образом оккупанты могут стремиться к тому, чтобы повысить эффективность своих атак, поскольку ранее большинство крылатых ракет, которые использовались для дальнобойных ударов, было уничтожено украинской ПВО.
"Предполагаю, что сегодняшней (11 ноября, — ред.) утренней репетицией россияне отрабатывали не только комбинированную атаку с использованием дронов, баллистических, крылатых, гиперзвуковых, высокоскоростных ракет, но и синхронного удара", — считает Катков.
Ракетные удары РФ по Украине
Последний массированный ракетно-дроновой удар РФ нанесла утром 26 августа. В результате обстрелов пострадали 15 областей Украины. Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 дронов. Всего оккупанты применили 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.
Тогда в нескольких городах возникли серьезные перебои с электроснабжением. Позже в Укрэнерго распорядились ввести экстренные отключения электричества по всей стране.
11 ноября оккупанты подняли в небо восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже стало известно о 13 бортах. Был зафиксирован пуск крылатых ракет. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Позже оказалось, что пуски были имитационными.
Ранее Главред писал, что военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.
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Кто такой Олег Катков
Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.
Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.
Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.
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